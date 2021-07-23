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23 июля 2021, новость

Меган Фокс рассказала о неприятностях из-за алкоголя

35-летняя актриса уже более 10 лет не употребляет спиртные напитки
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Американская актриса и модель Меган Фокс рассказала о неприятностях, с которыми сталкивалась из-за употребления алкоголя. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале WhoWhatWear.

Знаменитость уже 12 лет не употребляет спиртные напитки, потому что становится агрессивной под их воздействием. Она вспомнила, что однажды напилась на премии «Золотой глобус», где было много шампанского. Артистка не заметила, как выпила несколько бокалов. Она вспомнила, что наговорила «много всего агрессивного», из-за чего потом у нее были неприятности.

На премии в 2009 году Фокс похвалила грудь актрисы Сальмы Хайек, а потом призналась в неуверенности в себе и страхе находиться на столь масштабном мероприятии. Кроме того, в беседе с журналистами она предположила, что Брайану Остину Грину, который тогда был ее возлюбленным, неинтересно посещать подобные премии, потому что он «мужчина с большим эго».

Меган Фокс прославилась после роли в фантастическом боевике Майкла Бэя «Трансформеры»: актриса исполнила роль подруги главного героя в первой и второй частях франшизы.

5.7
Тело Дженнифер
2009/США16+комедияужасы
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