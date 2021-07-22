Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь

Немецкий актер Аугуст Диль, которого зритель знает по таким картинам, как «Молодой Карл Маркс», «Бесславные ублюдки» и «Тайная жизнь», подписал контракт на главную роль в крупнобюджетной драме «Воланд» Михаила Локшина с Евгением Цыгановым (Мастер) и Юлией Снигирь (Маргарита).
Проект, бюджет которого составляет 15 миллионов долларов (цифра приведена по публикации в авторитетном международном издании Deadline), представляет собой свободную адаптацию классического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Роман Кантор, автор сценария фильма, поясняет, почему выбор пал на 45-летнего Диля:
Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, быть таким, каким его придумал Булгаков. В описании романа он — иностранец с немецким акцентом на вид «лет сорока с лишним». Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями.
Сценарист также отмечает, что Воланд в фильме будет играть еще большую роль, чем в оригинальном романе.
Режиссер Михаил Локшин («Серебряные коньки») считает, что создателям картины удалось найти идеальное воплощение Воланда:
В разборе роли Аугуст проявил потрясающее знание книги «Мастер и Маргарита» и понимание, как передать всю многогранность характера и ума этого персонажа.
Сам Аугуст Диль признается, что это его первый фильм, в котором он снимается в России, и он в предвкушении большого кинопутешествия: «У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно
Напомним, кроме названных выше артистов, в проекте заняты Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.
Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм «Воланд» в прокат планируется в конце 2022 года.