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22 июля 2021, новостьСъемки

Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь

Ранее имя актера, участвующего в новой экранизации знаменитого романа Булгакова, скрывалось
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7
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7
фотографий

Немецкий актер Аугуст Диль, которого зритель знает по таким картинам, как «Молодой Карл Маркс», «Бесславные ублюдки» и «Тайная жизнь», подписал контракт на главную роль в крупнобюджетной драме «Воланд» Михаила Локшина с Евгением Цыгановым (Мастер) и Юлией Снигирь (Маргарита).

Проект, бюджет которого составляет 15 миллионов долларов (цифра приведена по публикации в авторитетном международном издании Deadline), представляет собой свободную адаптацию классического романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Роман Кантор, автор сценария фильма, поясняет, почему выбор пал на 45-летнего Диля:

Новость
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, быть таким, каким его придумал Булгаков. В описании романа он — иностранец с немецким акцентом на вид «лет сорока с лишним». Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями.

Сценарист также отмечает, что Воланд в фильме будет играть еще большую роль, чем в оригинальном романе.

Режиссер Михаил Локшин («Серебряные коньки») считает, что создателям картины удалось найти идеальное воплощение Воланда: 

В разборе роли Аугуст проявил потрясающее знание книги «Мастер и Маргарита» и понимание, как передать всю многогранность характера и ума этого персонажа.
Михаил Локшин

Сам Аугуст Диль признается, что это его первый фильм, в котором он снимается в России, и он в предвкушении большого кинопутешествия: «У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд — один из самых интересных персонажей романа, вернее, он — сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто-то другой».

Воланд
2022/Россия16+драмадетективфэнтези

Напомним, кроме названных выше артистов, в проекте заняты Юрий КолокольниковЛеонид ЯрмольникАлександр ЯценкоАлексей ГуськовИгорь ВерникМарат БашаровПолина АугЯна Сексте и другие. 

Съемки картины продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте. Выпустить фильм «Воланд» в прокат планируется в конце 2022 года.

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