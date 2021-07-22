Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь

Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, быть таким, каким его придумал Булгаков. В описании романа он — иностранец с немецким акцентом на вид «лет сорока с лишним». Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями.

Сам Аугуст Диль признается, что это его первый фильм, в котором он снимается в России, и он в предвкушении большого кинопутешествия: «У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд — один из самых интересных персонажей романа, вернее, он — сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто-то другой».