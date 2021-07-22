Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»

Актер Дэниел Рэдклифф в подкасте Конана О'Брайена признался, что хотел бы сыграть в боевике, похожем на фильмы франшизы «Форсаж».
При этом, передает GameSpot, он назвал свои условия съемки:
Я за, только если мне не придется садиться за руль. Водить на камеру — наверное, нелюбимая часть моей работы. В жизни я редко вожу, хотя у меня есть права. У меня получается хорошо, но я этого не делаю.
По словам Рэдклиффа, он бы справился с ролью администратора. «Кому-то нужно присматривать за этими парнями», — посмеялся звезда «Гарри Поттера».
Девятый фильм франшизы о гонках «Форсаж» вышел на экраны в 2021 году, в нем снялись Мишель Родригес, Вин Дизель, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и др.
Ранее стало известно, что Вин Дизель планирует поставить мюзикл по знаменитой гоночной франшизе.