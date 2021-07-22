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22 июля 2021, новостьСъемки

Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»

Оказалось, что водить на камеру — нелюбимая часть работы звезды «Гарри Поттера»
Дэниэл Рэдклифф | Источник: Legion-Media.ru

Актер Дэниел Рэдклифф в подкасте Конана О'Брайена признался, что хотел бы сыграть в боевике, похожем на фильмы франшизы «Форсаж».

При этом, передает GameSpot, он назвал свои условия съемки:

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Я за, только если мне не придется садиться за руль. Водить на камеру — наверное, нелюбимая часть моей работы. В жизни я редко вожу, хотя у меня есть права. У меня получается хорошо, но я этого не делаю.
Дэниэл Рэдклифф

По словам Рэдклиффа, он бы справился с ролью администратора. «Кому-то нужно присматривать за этими парнями», — посмеялся звезда «Гарри Поттера».

Девятый фильм франшизы о гонках «Форсаж» вышел на экраны в 2021 году, в нем снялись Мишель Родригес, Вин Дизель, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и др. 

Ранее стало известно, что Вин Дизель планирует поставить мюзикл по знаменитой гоночной франшизе.

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