Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым

Канал СТС завершил во Франции съемки новых выпусков шоу «Форт Боярд. Возвращение», участниками которого в этот раз стали 39 музыкантов, блогеров, телеведущих и актеров. В том числе испытания в
Дорн, недавно вернувшийся с Каннского кинофестиваля, где в числе других коллег представлял фильм «Петровы в гриппе», делится впечатлениями:
Мне кажется, квест-комнаты по всему миру как раз и появились после этого шоу. Благодаря «форту» и во мне родился игроман. Я всю жизнь играю и придумываю конкурсы и челленджи со своими друзьями.
Как ранее сообщалось, ведущим шоу впервые в своей карьере стал Сергей Бурунов, сменивший на этом посту Сергея Шнурова.
Среди других участников нового сезона, который выйдет уже этой осенью: звезда «Чик» Ирина Носова, блогеры Мария Вебер, Валя Карнавал, Вика Чума, актрисы Юлия Топольницкая, Юлия Михалкова, звезды «Реальных пацанов» Николай Наумов и Владимир Селиванов и другие.