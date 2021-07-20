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20 июля 2021, фоторепортажСъемки

Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым

Съемки популярной телеигры возобновились во Франции — смотрите фоторепортаж с первыми участниками
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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Канал СТС завершил во Франции съемки новых выпусков шоу «Форт Боярд. Возвращение», участниками которого в этот раз стали 39 музыкантов, блогеров, телеведущих и актеров. В том числе испытания в квест-комнатах знаменитого форта прошли музыкант Иван Дорн, танцор Дмитрий Красилов, певец Прохор Шаляпин, актриса и режиссер Ян Гэ, актеры Аристарх Венес и Вячеслав Чепурченко.

Дорн, недавно вернувшийся с Каннского кинофестиваля, где в числе других коллег представлял фильм «Петровы в гриппе», делится впечатлениями:

Мне кажется, квест-комнаты по всему миру как раз и появились после этого шоу. Благодаря «форту» и во мне родился игроман. Я всю жизнь играю и придумываю конкурсы и челленджи со своими друзьями.
Иван Дорн

Как ранее сообщалось, ведущим шоу впервые в своей карьере стал Сергей Бурунов, сменивший на этом посту Сергея Шнурова.

7.1
Форт Боярд. Возвращение
2019/Россия12+реалити-шоуигровоеспортивное
Моя оценка

Среди других участников нового сезона, который выйдет уже этой осенью: звезда «Чик» Ирина Носова, блогеры Мария Вебер, Валя Карнавал, Вика Чума, актрисы Юлия Топольницкая, Юлия Михалкова, звезды «Реальных пацанов» Николай Наумов и Владимир Селиванов и другие.

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