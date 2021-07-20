Лолита рассказала, как не прошла кастинг в «Мою прекрасную няню»

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Российская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о неудачном кастинге в сериал «Моя прекрасная няня». Ее история прозвучала в очередном выпуске «ДНК-шоу» канала «Пятница» и сервиса Premier.

Исполнительница заявила, что обладает талантом проигрывать, а психолог помог ей еще лучше осознать это качество. Именно он уговаривал ее ходить на пробы, поэтому она попыталась получить роль в популярном комедийном шоу, которое выходило с 2004 по 2009 годы.

Она вспоминает:

Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль. Лолита Милявская