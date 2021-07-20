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20 июля 2021, новость

Лолита рассказала, как не прошла кастинг в «Мою прекрасную няню»

Исполнительница заявила, что обладает талантом проигрывать
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о неудачном кастинге в сериал «Моя прекрасная няня». Ее история прозвучала в очередном выпуске «ДНК-шоу» канала «Пятница» и сервиса Premier.

Исполнительница заявила, что обладает талантом проигрывать, а психолог помог ей еще лучше осознать это качество. Именно он уговаривал ее ходить на пробы, поэтому она попыталась получить роль в популярном комедийном шоу, которое выходило с 2004 по 2009 годы. 

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Она вспоминает:

Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль.
Лолита Милявская

Напомним, в рамках шоу знаменитости сдают анализ ДНК, после чего встречаются с ведущей Лолитой Милявской, чтобы обсудить результаты теста. Так, в одном из недавних выпусков актриса Екатерина Шпица призналась, что не попала на «Фабрику звезд» из-за Аллы Пугачевой.

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