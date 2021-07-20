Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры

Персонажи сериала «Оффлайн» ведут двойную жизнь: для всех они — успешные люди с идеальной семьей и престижной работой, но на самом деле они зарабатывают на торговле наркотиками в сети. Однажды в секретном мобильном приложении BeHappy, через которое проводятся сделки, появляется аноним и сообщает пользователям, что их данные раскрыты. Теперь перед героями стоит выбор: пойти в полицию и во всем сознаться или сыграть в игру со смертью.