Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
20 июля 2021, фоторепортажСъемки

Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры

Актеры играют главные роли в психологическом триллере о людях, которые продают и покупают запрещенные вещества в сети
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Москве стартовали съемки десятисерийного психологического триллера «Оффлайн» с участием Никиты Ефремова, Дениса Шведова, Полины Максимовой, Никиты Кологривого и других.

Персонажи сериала «Оффлайн» ведут двойную жизнь: для всех они — успешные люди с идеальной семьей и престижной работой, но на самом деле они зарабатывают на торговле наркотиками в сети. Однажды в секретном мобильном приложении BeHappy, через которое проводятся сделки, появляется аноним и сообщает пользователям, что их данные раскрыты. Теперь перед героями стоит выбор: пойти в полицию и во всем сознаться или сыграть в игру со смертью.

Режиссером триллера, который выйдет в онлайн-кинотеатре Okko, стал Кирилл Плетнев, ранее уже работавший с Полиной Максимовой в других своих картинах («Семь ужинов», «Без меня»). Он поделился эмоциями от съемок нового проекта:

У нас сильный сценарий, прекрасные актеры, отличный оператор и замечательный композитор. Поэтому нам ничто не мешает сделать классное кино.
Кирилл Плетнев

Съемки сериала «Оффлайн» продлятся до декабря 2021 года и пройдут в Москве и Калининграде.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Полина Максимова
Кирилл Плетнев
60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»
Никита Ефремов
Оффлайн
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Шукшина, Немоляева, Чадов снялись в семейной саге: первые кадры
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме
Лянка Грыу и Иван Стебунов играют неверных супругов: первые фото
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе
78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»
Бондарчук вернулся к роли чиновника: первые фото со съемок
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках
Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала
Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму
Прилучный играет киллера: фото со съемок
78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
Аглая Тарасова примерила свадебное платье на съемках
Петров и Козловский рассказали о совместной работе
Глюкоза и Яглыч играют пару с детьми: первые фото со съемок
Максим Аверин спустя восемь лет вернулся к роли подводника
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок
Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
Табаков становится аферистом в новом фильме: первые фото
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Глюкоза, Меладзе, Седокова снялись в новом музыкальном шоу
Новые трейлеры
Половое воспитание
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Современная любовь
Трейлер (англ.)
Чаки
Тизер (англ.)
После. Глава 3
Дублированный трейлер
Нефутбол
Трейлер
Демоник
Дублированный трейлер
Я краснею
Дублированный тизер-трейлер
Память
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Экс-жена Бондарчука станет мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили рассекретила беременность
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Здоровье
Врач рассказал о «молчащих пневмониях» у заразившихся ковидом Это тревожный сигнал.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь