Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры

В Москве стартовали съемки десятисерийного психологического триллера «Оффлайн» с участием Никиты Ефремова, Дениса Шведова, Полины Максимовой, Никиты Кологривого и других.
Персонажи сериала «Оффлайн» ведут двойную жизнь: для всех они — успешные люди с идеальной семьей и престижной работой, но на самом деле они зарабатывают на торговле наркотиками в сети. Однажды в секретном мобильном приложении BeHappy, через которое проводятся сделки, появляется аноним и сообщает пользователям, что их данные раскрыты. Теперь перед героями стоит выбор: пойти в полицию и во всем сознаться или сыграть в игру со смертью.
Режиссером триллера, который выйдет в
У нас сильный сценарий, прекрасные актеры, отличный оператор и замечательный композитор. Поэтому нам ничто не мешает сделать классное кино.
Съемки сериала «Оффлайн» продлятся до декабря 2021 года и пройдут в Москве и Калининграде.