От Бони до Кузнецова: звезды на премьерах Каннского фестиваля

Каннский кинофестиваль 2021 продолжает радовать звезд возможностью блеснуть на красной дорожке, а киноманов — оценить самые интересные картины смотра.
В частности, в конкурсной программе была представлена новая работа Брюно Дюмона «Франция». Картину представили режиссер и снявшиеся в ней Бланш Гардин, Бенжамин Биолэй, Эмануэле Ариоли. Леа Сейду, исполнившая главную роль, напомним, вынуждена пропустить фестиваль из-за положительного теста на коронавирус.
Показ драмы о журналистке, чей мир переворачивается после ужасной автокатастрофы, посетили такие знаменитости, как Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Эльза Зильберштейн, Хана Кросс, Хофит Голан, а также российская телезвезда Виктория Боня.
Также состоялась премьера военной драмы «Мой легионер», одну из главных ролей в которой исполнил российский актер Александр Кузнецов. Вместе с коллегами по фильму — Луи Гаррелем и Камилль Коттен — и режиссером Рашель Ланг он позировал фотографам на красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов.
Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля. Смотр завершится 17 июля, фильмом закрытия станет комедийный боевик «Агент 117. Из Африки с любовью».