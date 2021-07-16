От Бони до Кузнецова: звезды на премьерах Каннского фестиваля

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Каннский кинофестиваль 2021 продолжает радовать звезд возможностью блеснуть на красной дорожке, а киноманов — оценить самые интересные картины смотра.

В частности, в конкурсной программе была представлена новая работа Брюно Дюмона «Франция». Картину представили режиссер и снявшиеся в ней Бланш Гардин, Бенжамин Биолэй, Эмануэле Ариоли. Леа Сейду, исполнившая главную роль, напомним, вынуждена пропустить фестиваль из-за положительного теста на коронавирус.

Показ драмы о журналистке, чей мир переворачивается после ужасной автокатастрофы, посетили такие знаменитости, как Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Эльза Зильберштейн, Хана Кросс, Хофит Голан, а также российская телезвезда Виктория Боня.

Также состоялась премьера военной драмы «Мой легионер», одну из главных ролей в которой исполнил российский актер Александр Кузнецов. Вместе с коллегами по фильму — Луи Гаррелем и Камилль Коттен — и режиссером Рашель Ланг он позировал фотографам на красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов.