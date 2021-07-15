«А чего я так смерти боюсь?»: памяти Петра Мамонова

В последние годы Мамонов в многочисленных интервью все чаще обращался не только к теме веры, но и пускался в рассуждения о смерти. Вещи эти, впрочем, для артиста были тесно переплетены. Вот как Мамонов рассказывал поклонникам о подготовке к операции на сердце, а точнее — к ее летальному исходу: «У меня несколько приятелей умерли во время операций на сердце. Я тоже готовился к худшему, переживал. А потом думаю — а чего я так боюсь смерти? Я ведь верю в Бога, и знаю, что после этой нас ждет другая жизнь».