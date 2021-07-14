Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»

Во Франции стартовали съемки второго сезона обновленной версии культового шоу «Форт Боярд» — «Форт Боярд. Возвращение». В новых выпусках ведущим, сопровождающим участников по форту, стал Сергей Бурунов, сменивший в этой должности Сергея Шнурова и впервые выступающего в таком качестве.
По словам актера, предложение вести проект было для него полной неожиданностью, но также большой честью и ответственностью:
До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора.
В новом сезоне за сокровища форта будут бороться актеры, музыканты и популярные блогеры: Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Колесников, Вика Чума и другие.
В форте Боярд, расположенном в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шаранты, с 1990 года снимают одноименное приключенческое телешоу. Две команды проходят различные физические и интеллектуальные испытания, чтобы, выигрывая ключи и подсказки, заполучить сокровища форта. Кроме французской версии игры, снимались и национальные.
Выход второго сезона состоится осенью на канале СТС.