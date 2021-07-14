Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой

Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать.

Александр Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. Режиссер написал более 70 сценариев, работал на киностудии «Мосфильм», был главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. В соавторстве с Сергеем Михалковым он создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж». Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.