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14 июля 2021, новость

Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой

Ему было 76 лет
Александр Стефанович | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Режиссер Александр Стефанович умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила директор Дома кино Екатерина Головня в Facebook.

Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать.
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Александр Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. Режиссер написал более 70 сценариев, работал на киностудии «Мосфильм», был главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. В соавторстве с Сергеем Михалковым он создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж». Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.

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