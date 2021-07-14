«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца

Телеведущая Юлия Меньшова выложила на своем канале интервью с отцом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся 5 июля.
Оно было снято в апреле 2021 года и стало для артиста последним. Как Меньшова объяснила в инстаграме, она не успела показать отцу получившийся монтаж.
В частности, Меньшова спросила, как он относится к смертям знаменитых людей — его сверстников. Режиссер поделился размышлениями о смертях представителей своего поколения и о собственной смерти, добавив, что готовится к ней:
Моему поколению пора уходить, ничего не поделаешь. <...> Чтобы не на улице где-то скосило, а в постели умереть спокойно... и закончить дела.
Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. 8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с Меньшовым. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.