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14 июля 2021, новость

«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца

Среди прочего, артист поделился размышлениями о смерти
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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Телеведущая Юлия Меньшова выложила на своем канале интервью с отцом — режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся 5 июля.

Оно было снято в апреле 2021 года и стало для артиста последним. Как Меньшова объяснила в инстаграме, она не успела показать отцу получившийся монтаж.

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В частности, Меньшова спросила, как он относится к смертям знаменитых людей — его сверстников. Режиссер поделился размышлениями о смертях представителей своего поколения и о собственной смерти, добавив, что готовится к ней:

Моему поколению пора уходить, ничего не поделаешь. <...> Чтобы не на улице где-то скосило, а в постели умереть спокойно... и закончить дела.
Владимир Меньшов

Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. 8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с Меньшовым. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

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