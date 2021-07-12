Опубликован первый кадр продолжения «Секса в большом городе»

Как сообщалось ранее, Ким Кэтролл не будет принимать участия в работе над новым проектом: 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Поэтому ее героиню Саманту создатели заменили новым действующим лицом — трансгендерной персоной по имени Че Диас в исполнении Сары Рамирес, известной по сериалу «Анатомия страсти».