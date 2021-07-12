Опубликован первый кадр продолжения «Секса в большом городе»

В официальном инстаграм-аккаунте проекта «Просто так...», который станет продолжением сериала «Секс в большом городе», появился первый кадр. На нем актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис запечатлены на улице Нью-Йорка в образах своих героинь — Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк.
Как сообщалось ранее, Ким Кэтролл не будет принимать участия в работе над новым проектом: 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Поэтому ее героиню Саманту создатели заменили новым действующим лицом — трансгендерной персоной по имени Че Диас в исполнении Сары Рамирес, известной по сериалу «Анатомия страсти».
Съемки сериала «Просто так...» продлятся до конца лета. Премьера ожидается на канале HBO Max. Продюсером сиквела остался бессменный Майкл Патрик Кинг.