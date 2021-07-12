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12 июля 2021, новость

Опубликован первый кадр продолжения «Секса в большом городе»

Героини культового сериала вернулись на улицы Нью-Йорка

В официальном инстаграм-аккаунте проекта «Просто так...», который станет продолжением сериала «Секс в большом городе», появился первый кадр. На нем актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис запечатлены на улице Нью-Йорка в образах своих героинь — Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк. 

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось ранее, Ким Кэтролл не будет принимать участия в работе над новым проектом: 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Поэтому ее героиню Саманту создатели заменили новым действующим лицом — трансгендерной персоной по имени Че Диас в исполнении Сары Рамирес, известной по сериалу «Анатомия страсти».

Съемки сериала «Просто так...» продлятся до конца лета. Премьера ожидается на канале HBO Max. Продюсером сиквела остался бессменный Майкл Патрик Кинг.

7.4
Секс в большом городе
1998/США16+мелодрамакомедия
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