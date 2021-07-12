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12 июля 2021, новость

Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии на Евро

После финала Чемпионата Европы по футболу Том Фелтон опубликовал в инстаграме селфи

Британский актер Том Фелтон, звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, прокомментировал поражение Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Артист опубликовал селфи и выразил свои эмоции в инстаграме.

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Уф-ф-ф-ф, браво, Италия. Сборная Англии показала, что мы можем ей гордиться.
Том Фелтон

Национальную команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу обыграла сборная Италии. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ночь на 12 июля. Англия ранее никогда не выигрывала континентальное первенство, а сборная Италии становилась чемпионом Европы единственный раз в 1968 году.

Том Фелтон — британский киноактер. Дебютная роль на экране досталась ему в 1997 году в семейной комедии «Воришки», однако популярность пришла к Фелтону после того, как он сыграл Драко Малфоя в «Гарри Поттере».

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