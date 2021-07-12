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12 июля 2021, новость

Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии

52-летний Лусиано Шафир попал в реанимацию одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро
Лусиано Шафир | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Клон», бразильский актер Лусиано Шафир в тяжелом состоянии в больнице после повторного заражения COVID-19, сообщает Starhit.

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22 июня он попал в реанимацию одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро и находится там до сих пор из-за осложнений и проблем со здоровьем. 52-летний актер долгое время лежал на ИВЛ, и лишь 10 июля его отключили от аппарата. Сейчас он все еще в тяжелом состоянии, но, как сообщают представители актера, находится в сознании в отделении интенсивной терапии.

Сообщается, что коронавируса у актера больше нет, а тяжелое состояние вызвано осложнениями после перенесенной инфекции. 7 июля актер перенес тяжелую операцию: ему удалили гематому и сегмент толстой кишки. По информации бразильских журналистов, эти проблемы также были вызваны повторным заражением.

Лусиано Шафир прославился благодаря роли Зейна в сериале «Клон». Она принесла ему звание секс-символа. В дальнейшем актер сыграл еще в нескольких сериалах, а также пробовал свои силы в телевизионных передачах, где выступал ведущим.

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