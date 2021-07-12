Меньшова поблагодарила «Первый канал» за эфир памяти ее отца

Дочь режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, Юлия Меньшова в инстаграме поблагодарила поклонников режиссера, а также телеканалы и журналистов, почтивших его память.
Бесконечно благодарю тысячи и тысячи людей, которые продолжают ежедневно писать мне и приносить свои соболезнования, восприняв эту потерю, как свою — личную! Хочу сказать огромное спасибо всем телеканалам, которые вспоминали в эти дни о папе.
Отдельно актриса и телеведущая поблагодарила «Первый канал», в субботу, 10 июля, посвятивший эфир памяти Владимира Меньшова, а также журналистов, в день прощания с режиссером не беспокоивших членов семьи просьбами о комментариях.
Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.
Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера он начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах. Режиссер скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса.