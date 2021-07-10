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10 июля 2021, новость

Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову

В интервью актриса подтвердила, что сыграла Наташу Романофф в последний раз
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10
фотографий
10
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Актриса Скарлетт Йоханссон не планирует продолжать работу со студией Marvel после выхода сольного фильма о супергероине Наташе Романофф «Черная Вдова». Ее героиня скончалась в финальной части «Мстителей».

В интервью Variety Йоханссон подтвердила, что сыграла Романофф в последний раз.

Новость
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Я думаю, что моя работа с Наташей завершена. Я исследовала множество граней ее личности и чувствую, что ее выбор пожертвовать собой ради лучших друзей был сделан решительно и сознательно.
Скарлетт Йоханссон

«Черная Вдова» — сольный проект о русской разведчице, рассказывающий ее историю задолго до встречи с командой Мстителей. Спустя годы после побега из дома, от своей фальшивой «семьи», она решает отомстить русскому магнату, по вине которого она и многие другие девушки стали беспощадными орудиями убийства.

Российская премьера супергеройского боевика «Черная Вдова» состоялась 8 июля.

8.0
Черная Вдова
2021/США16+боевикприключенияфантастика
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