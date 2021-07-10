Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову

Актриса Скарлетт Йоханссон не планирует продолжать работу со студией Marvel после выхода сольного фильма о супергероине Наташе Романофф « Черная Вдова ». Ее героиня скончалась в финальной части « Мстителей ».

Я думаю, что моя работа с Наташей завершена. Я исследовала множество граней ее личности и чувствую, что ее выбор пожертвовать собой ради лучших друзей был сделан решительно и сознательно.

«Черная Вдова» — сольный проект о русской разведчице, рассказывающий ее историю задолго до встречи с командой Мстителей. Спустя годы после побега из дома, от своей фальшивой «семьи», она решает отомстить русскому магнату, по вине которого она и многие другие девушки стали беспощадными орудиями убийства.