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9 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах

Фильму «Тихий омут» с участием актера устроили пятиминутные овации
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15
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15
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Голливудский актер Мэтт Дэймон представил новый фильм со своим участием «Тихий омут» на 74-м Каннском кинофестивале. Вместе с режиссером Томом МакКарти и актрисами Эбигейл Бреслин и Камилль Коттен он появился на красной дорожке. Также премьеру посетили актрисы Пас Вега, Бланка Бланко, модели Изабель Гулар, Лума Гроте и многие другие знаменитости.

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Как сообщает Deadline, сразу после показа картины первые зрители устроили пятиминутные овации, растрогавшие Дэймона до слез. 

В центре сюжета «Тихого омута» — нефтяник из Оклахомы, который едет во Францию к своей дочери, несправедливо осужденной за убийство, чтобы доказать, что его ребенок невиновен. Дочь героя сыграла Эбигейл Бреслин, прославившаяся главной ролью в семейной комедии «Маленькая мисс Счастье».

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. Председателем жюри стал американский режиссер и сценарист Спайк Ли, который должен был возглавить жюри отмененного 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году.

Подробнее о ярких фильмах фестиваля читайте в нашем обзоре.

Тихий омут
2021/СШАдраматриллеркриминал
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