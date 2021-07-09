Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах

Голливудский актер Мэтт Дэймон представил новый фильм со своим участием «Тихий омут» на 74-м Каннском кинофестивале. Вместе с режиссером Томом МакКарти и актрисами Эбигейл Бреслин и Камилль Коттен он появился на красной дорожке. Также премьеру посетили актрисы Пас Вега, Бланка Бланко, модели Изабель Гулар, Лума Гроте и многие другие знаменитости.
Как сообщает Deadline, сразу после показа картины первые зрители устроили пятиминутные овации, растрогавшие Дэймона до слез.
В центре сюжета «Тихого омута» — нефтяник из Оклахомы, который едет во Францию к своей дочери, несправедливо осужденной за убийство, чтобы доказать, что его ребенок невиновен. Дочь героя сыграла Эбигейл Бреслин, прославившаяся главной ролью в семейной комедии «Маленькая мисс Счастье».
Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном
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