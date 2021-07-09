Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах

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Как сообщает Deadline, сразу после показа картины первые зрители устроили пятиминутные овации, растрогавшие Дэймона до слез.

В центре сюжета «Тихого омута» — нефтяник из Оклахомы, который едет во Францию к своей дочери, несправедливо осужденной за убийство, чтобы доказать, что его ребенок невиновен. Дочь героя сыграла Эбигейл Бреслин, прославившаяся главной ролью в семейной комедии «Маленькая мисс Счастье».

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. Председателем жюри стал американский режиссер и сценарист Спайк Ли, который должен был возглавить жюри отмененного 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году.