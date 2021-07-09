Режиссер «Левиафана» впервые снимет фильм на английском языке

андрей звягинцев | Источник: Алексей Молчановский

Продюсер Александр Роднянский рассказал о планах снять новые фильмы в сотрудничестве с российскими режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

На пресс-конференции в ходе Каннского кинофестиваля продюсер рассказал:

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«Недавно у Андрея появилась идея следующего проекта на английском языке. Я поддержал, потому что уверен, что талант Андрея, его удивительное понимание природы человека, дают ему возможность говорить с любой аудиторией — и российской, и глобальной. Александр Роднянский

Роднянский также поделился планами о сотрудничестве с американским постановщиком Стивеном Содербергом.

Отмечается, что драма Звягинцева What Happens станет первой лентой кинематографиста на английском языке и его первой картиной после «Нелюбви» 2017 года.

7.5 Нелюбовь 2017 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть