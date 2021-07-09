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9 июля 2021, новость

Режиссер «Левиафана» впервые снимет фильм на английском языке

Драма What Happens станет первой лентой Андрея Звягинцева после «Нелюбви»
андрей звягинцев | Источник: Алексей Молчановский

Продюсер Александр Роднянский рассказал о планах снять новые фильмы в сотрудничестве с российскими режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

На пресс-конференции в ходе Каннского кинофестиваля продюсер рассказал:

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«Недавно у Андрея появилась идея следующего проекта на английском языке. Я поддержал, потому что уверен, что талант Андрея, его удивительное понимание природы человека, дают ему возможность говорить с любой аудиторией — и российской, и глобальной.
Александр Роднянский

Роднянский также поделился планами о сотрудничестве с американским постановщиком Стивеном Содербергом.

Отмечается, что драма Звягинцева What Happens станет первой лентой кинематографиста на английском языке и его первой картиной после «Нелюбви» 2017 года.

7.5
Нелюбовь
2017/Россия18+драма
Моя оценка

Кантемир Балагов же будет снимать свой третий полнометражный фильм «Моника» после того, как завершит работу над пилотными эпизодами экранизации видео-игры «Последние из нас» от HBO. События ленты развернутся на малой родине режиссера — в Кабардино-Балкарии. Сценарий вместе с ним напишет лауреат литературной премии «Большая книга» Марина Степнова. Производство новых проектов Роднянского запланировано на 2021—2022 годы.

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