Dava стал ведущим «Муз-ТВ»

Блогер, певец и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, запомнившийся телезрителям участием в шоу «Танцы со звездами» и ярким дуэтом с Филиппом Киркоровым на «Премии Муз-ТВ», а также недавно занявший место ведущего реалити-шоу «Дом 2», теперь покорит и музыкальный эфир.
Dava будет вести на канале «Муз-ТВ» «TikTok чарт» с обзором самых востребованных треков из популярных челленджей. В своей неповторимой манере он расскажет обо всем, что сегодня актуально в TikTok, поделится тематическими челленджами и зарядит свежими летними хитами и музыкальными новинками.
Давид не скрывает, что рад сотрудничеству, и строит амбициозные планы:
Я с детства следил за этим каналом, смотрел все музыкальные чарты, клипы и мечтал оказаться в телевизоре, на одном из моих самых любимых музыкальных каналов. Надеюсь, на этом не остановлюсь, и когда-то у меня будет целое шоу на «Муз-ТВ».
«TikTok чарт» с Давидом Манукяном будет выходить по средам в 19.00.