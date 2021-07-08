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8 июля 2021, новость

Dava стал ведущим «Муз-ТВ»

Бывший возлюбленный Бузовой расскажет об актуальных хитах в «TikTok чарте»
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Блогер, певец и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, запомнившийся телезрителям участием в шоу «Танцы со звездами» и ярким дуэтом с Филиппом Киркоровым на «Премии Муз-ТВ», а также недавно занявший место ведущего реалити-шоу «Дом 2», теперь покорит и музыкальный эфир.

Dava будет вести на канале «Муз-ТВ» «TikTok чарт» с обзором самых востребованных треков из популярных челленджей. В своей неповторимой манере он расскажет обо всем, что сегодня актуально в TikTok, поделится тематическими челленджами и зарядит свежими летними хитами и музыкальными новинками.

Давид не скрывает, что рад сотрудничеству, и строит амбициозные планы:

Новость
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Я с детства следил за этим каналом, смотрел все музыкальные чарты, клипы и мечтал оказаться в телевизоре, на одном из моих самых любимых музыкальных каналов. Надеюсь, на этом не остановлюсь, и когда-то у меня будет целое шоу на «Муз-ТВ».
Давид Манукян

«TikTok чарт» с Давидом Манукяном будет выходить по средам в 19.00.

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