Dava стал ведущим «Муз-ТВ»

Я с детства следил за этим каналом, смотрел все музыкальные чарты, клипы и мечтал оказаться в телевизоре, на одном из моих самых любимых музыкальных каналов. Надеюсь, на этом не остановлюсь, и когда-то у меня будет целое шоу на «Муз-ТВ».