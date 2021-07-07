Звезды на красной дорожке открытия Каннского фестиваля 2021

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КАНН, 6 июля. /ТАСС/. Во Франции открылся Каннский кинофестиваль после фактически двухлетней паузы. Участники и гости поднялись по ступеням лестницы Фестивального дворца к залу «Люмьер», чтобы присутствовать на церемонии подъема занавеса.

«74-й Каннский фестиваль начинает работу», — объявил президент киносмотра Пьер Лескюр. Он отметил важность проведения на Лазурном берегу этого первого столь крупного культурного события во Франции в очном формате с момента наступления чрезвычайной санитарной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Открыла фестиваль в Канне картина французского режиссера Леоса Каракса «Аннетт». Герои ленты, события которой происходят в Лос-Анджелесе, — стендап-комик и его спутница, всемирно известная певица. Их жизнь навсегда перевернет рождение дочери Аннетт, обладающей уникальным даром. В этой рок-опере прозвучит музыка группы Sparks. Главные роли в киноленте сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Аннетт 2021 / США, Бельгия, Германия, Мексика, Франция, Швейцария, Япония 18+ драма мелодрама мюзикл Моя оценка Хочу посмотреть

Также на церемонии открытия смотра была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» — высшая награда Каннского фестиваля. Ее из рук режиссера Педро Альмодовара получила Джоди Фостер «за яркое и талантливое служение Десятой музе», как подчеркнул генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Как счел необходимым заранее напомнить гостям мэр Канна Давид Лиснар, пандемия еще не завершилась, и все «должны следовать строгому санитарному протоколу». Но, по его личному мнению, «участие в таком профессиональном событии, как Каннский фестиваль, гораздо более надежно в санитарном плане, чем, например, поездка в метро или воскресный визит в супермаркет».

Главные фильмы

Готовясь к фестивалю, организаторы просмотрели в общей сложности 2 800 кинолент. Для его различных программ отобраны шесть десятков картин, в том числе 24 в основной конкурс. Среди претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» — работы итальянского режиссера Нанни Моретти «Три этажа», лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение», авторская картина японца Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины».

Представлен в основном конкурсе и новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». В Канне с успехом демонстрировались две его предыдущие картины — «Ученик» и «Лето». В главном состязании участвует также лента «Купе номер шесть» , поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ.

На фестивале Роскино открыло российский павильон при поддержке Минкультуры РФ. Помимо большого конкурса, отечественные ленты вошли в программу авторского кино «Особый взгляд». Это фильмы «Дело» Алексея Германа-мл. и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. В конкурс молодых мастеров включен проект «Белой дороги!» Эллы Манжеевой, а в программу Cannes XR — анимационный сериал Георгия Молодцова «Под подушкой» в VR-формате. Советский художественный фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» вошел в цикл «Классика Канна».

Во внеконкурсном показе участвует анимационный фильм «Найти Анну Франк». Его продюсером выступил российский кинематографист Александр Роднянский. Поставил картину израильский режиссер Ари Фольман.

Хотя конкурс только начался, многие уже предрекают Марион Котийяр приз фестиваля за лучшую женскую роль. В личной коллекции французской актрисы — премия «Оскар», призы «Золотой глобус» и «Сезар», которых она удостоилась за создание образа Эдит Пиаф в картине «Жизнь в розовом цвете», — награды Каннского фестиваля пока нет.