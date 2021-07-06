Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте

Это неоднозначная, яркая история о том, что нет в нашем мире-рынке только белого и черного. Мы все погрязли в серой пограничной зоне. Утром ты сутенер, а вечером — любящий отец. Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что три доллара лучше, чем один.