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6 июля 2021, новость

Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте

Режиссер раскрыл некоторые подробности о проекте «Рынок шкур», над которым работает
Сарик Андреасян

Режиссер Сарик Андреасян анонсировал сериал под названием «Рынок шкур». О скором запуске проекта в производство он сообщил в своем аккаунте в инстаграме.

По словам режиссера, драматический сериал будет основан на реальных историях «женщин, оказывающих сексуальные услуги в сегменте элитного эскорта». Главным героем истории станет некий Шмидт, являющийся «поставщиком» в этой сфере и скрывающий от семьи свой род деятельности.

Это неоднозначная, яркая история о том, что нет в нашем мире-рынке только белого и черного. Мы все погрязли в серой пограничной зоне. Утром ты сутенер, а вечером — любящий отец. Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что три доллара лучше, чем один.
Сарик Андреасян

Андреасян также добавил, что съемки сериала запланированы на осень 2021 года. Других подробностей о проекте он не раскрыл. Позже публикация исчезла из аккаунта. Режиссер объяснил, что это произошло из-за разногласий с автором фото, иллюстрировавшего пост.

Напомним, среди последних работ Сарика Андреасяна — сатирическая комедия «Проклятый чиновник» и сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, вызвавший широкий общественный резонанс. Первая серия вышла в мультимедийном сервисе Okko 18 марта, а уже в конце марта стало известно о старте съемок второго сезона.

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