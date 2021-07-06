Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото

В Москве завершились съемки второго сезона психологического триллера «Триггер».
К уже знакомым зрителям героям в исполнении Максима Матвеева, Светланы Ивановой, Игоря Костолевского, Романа Маякина, Ангелины Стречиной и Владислава Тирона присоединятся Макар Запорожский, Артем Осипов, Николай Шрайбер, Екатерина Варнава, Зоя Бербер, Светлана Устинова, Антон Хабаров и многие другие. Режиссером продолжения истории стал Игорь Твердохлебов («Мажор», «Территория»).
В новых сериях зрителей ожидает новый поворот в истории главного героя, психолога-провокатора Артема Стрелецкого (Матвеев), который после событий прошлого сезона пытается пережить всю боль, причиненную близкими. Однако после неожиданного и шокирующего известия ему приходится вернуться в реальность: Артему предстоит распутать сложное дело, где главным подозреваемым является он сам.
Окончанию съемок порадовалась в инстаграме и Елизавета Боярская: по ее словам, работа над продолжением сериала продолжалась пять месяцев.
Под совместным фото с вернувшимся из Москвы мужем она написала:
Моряков, пилотов ждут из рейса. Ну не знаю, я своего дождалась со съемок. 5 месяцев, между прочим.
Сам Матвеев отмечает, что съемки второго сезона проекта стали для него «огромной частью жизни» и что это были «насыщенные и крутые полгода».
От самых первых смен, когда температура на улице опускалась до -35, и до последних, уже в летнюю жару, вся группа была единым организмом, с трепетом относившимся к общему делу. По окончании появилась некая грусть, что на самом деле не так часто случается после работы над проектом.
Мировая премьера сериала «Триггер» состоялась в 2018 году в рамках MIP Drama в Каннах. Телепремьера прошла на «Первом канале» в феврале 2020 года. Старт новых серий ожидается в новом телесезоне.