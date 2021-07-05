Анфисе Чеховой пришлось извиниться за свои слова в телешоу

Телеведущая Анфиса Чехова навлекла гнев зрителей после выхода в эфир ее нового шоу «Скажи, подруга». В первом выпуске она рассказала о неудачной косметологической процедуре, после которой у нее отекло лицо. Телеведущая заявила, что стала «бурятской женщиной» и не могла два месяца смотреться в зеркало, так как ненавидела свое отражение.
После выхода передачи пользователи соцсетей обвинили ее в расизме и потребовали извинений. В инстаграме телеведущая опубликовала пост, в котором заявила:
Дорогие бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что, не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала «Домашний». Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!
Чехова признала, что получила хороший урок, после которого она будет тщательнее следить за тем, что говорит в эфире и жизни. Она добавила, что считает красивыми женщин любой национальности, возраста и веса.
Напомним, Анфиса Чехова прославилась благодаря передаче «Секс с Анфисой Чеховой», которую вела с 2005 по 2009 год. В 2017 году она стала вести реалити-шоу про похудение «Взвешенные и счастливые люди», также Чехова была ведущей кулинарной передачи «МастерШеф», трэвел-шоу «Анфиса в стране чудес», программы «10 поводов влюбиться».