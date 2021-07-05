Анфисе Чеховой пришлось извиниться за свои слова в телешоу

Дорогие бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что, не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала «Домашний». Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!