Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
2 июля 2021, статьяОбзоры

Мистика, саспенс и загадки: самые захватывающие сериалы по Кингу

Напряженная атмосфера, неожиданные повороты сюжета, игры разума и чудовища, которые вылезают из ниоткуда, — все то, за что мы так любим творчество мастера саспенса и ужасов Стивена Кинга, ищите в этих многосерийных экранизациях
1/8

«История Лизи»

После трагической гибели знаменитого писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн) его жена Лизи (Джулианна Мур) стала хранительницей неопубликованных произведений. Она мучительно тоскует по мужу, пытается помочь своим сестрам и отвадить от архива одержимого фаната писателя Джима (Дэйн ДеХаан), но все чаще погружается в болезненные воспоминания о жизни с мужем. 

«История Лизи» очень красиво снята. Локоны Джулианны Мур отливают медью, а воображение заводит ее героиню в удивительный мрачный мир. Сценарий «Истории Лизи» Стивен Кинг адаптировал собственноручно, что сразу увеличило шансы на успех этой экранизации. Для писателя история романиста и его жены стала очень личной, во многом она вдохновлена отношениями Кинга с женой Табитой.

Далее: «Противостояние»
2/8

«Противостояние»

Из сегодняшнего дня многосоставной сюжет про пандемию и ее ужасные последствия выглядит почти предсказанием. Между тем, «Противостояние» было впервые издано в 1978 году. Эпического масштаба роман, один из ключевых в творчестве Стивена Кинга, в экранизации утрамбован в девять почти часовых серий. Финал автор собственноручно изменил, чем привлек к проекту внимание даже тех, у кого текст «Противостояния» отскакивает от зубов.

По сюжету, в тайной экспериментальной лаборатории произошла утечка смертельного вируса. В живых осталась только горстка людей с иммунитетом. Им предстоит не просто выжить, но и сделать важный выбор между добром и злом. Первое воплощает столетняя Матушка Абигейл (Вупи Голдберг), второе – демонический Рэнделл Флэгг (Александр Скарсгард). Если к скомканной экспозиции и нелинейной манере повествования можно придраться, то кастинг сериала впечатляет: от Эмбер Херд и Джеймса Марсдена до Эзры Миллера и Дж.К. Симмонса.

Далее: «Под куполом»
3/8

«Под куполом»

Тихая жизнь в Честерс-Миллз штата Мэн изменилась в тот момент, когда городок оказался изолированным от мира прозрачным, но непроницаемым куполом. Невидимый барьер стал причиной страшных катастроф на земле и на небе. А горожане, оказавшись в неожиданной ловушке, проявили качества, ранее им несвойственные. Сериал «Под куполом» растянулся на три сезона и во многом отошел от сюжета романа. Например, о причине возникновения купола рассказали не в финале, как в книге, а уже в середине. Для читавших роман некоторые герои окажутся неузнаваемыми. Но член местного совета Большой Джим, который решил прибрать власть в закрытом городе к своим рукам, – несомненно удачная работа Дина Норриса.

Далее: «Чужак»
4/8

«Чужак»

Мистический сериал по одноименному роману Кинга начинается по законам полицейского триллера. В лесу нашли изуродованное тело мальчика. Все улики ведут к тренеру детской бейсбольной команды и примерному семьянину Терри Мейтленду (Джейсон Бейтман). Однако Терри сразу заявляет о своей невиновности и предъявляет идеальное алиби. Дело раскручивает коп с тоскливыми глазами (Бен Мендельсон), ему помогает талантливая девушка со странностями (Синтия Эриво). Линия расследования в «Чужаке» раскручивается неторопливо, и это позволяет присмотреться к тому, что обычно в экранизациях Кинга опускается – к психологическим портретам героев. Найдется место для скорби семьи, потерявшей ребенка, и для принятия своей инаковости. Даже несмотря на мистику, которая прорвется с середины сериала, человеческая драма все равно останется во главе угла.

Далее: «Мистер Мерседес»
5/8

«Мистер Мерседес»

Мрачный, но временами ироничный психологический триллер по одноименному роману Стивена Кинга про отставного детектива Билла Ходжеса (Брендан Глисон), которому не дает покоя нераскрытое преступление. Два года назад неизвестный на автомобиле врезался в толпу людей. Шестнадцать погибших, еще больше раненых, ни одной улики. Расследование забуксовало, но у Ходжеса появляется шанс поймать убийцу, ведь тот шлет ему сообщения на личную почту. Имя, внешность и подробности биографии злодея раскрываются почти сразу. Интрига сериала – в противостоянии двух амбивалентных одиночек: копа-пенсионера и молодого психопата с эдиповым комплексом (Гарри Тредэвэй).

Далее: «Мгла»
6/8

«Мгла»

Небольшой городок окутывает непроглядная мгла. Мало того, что она наводит жуть сама по себе, так еще из нее выпрыгивают плотоядные чудовища на любой вкус и размер. Группа людей оказывается запертой в торговом центре. Что ужаснее? Реальные монстры, поджидающие снаружи, или внутренние демоны оставшихся в замкнутом пространстве героев? Как всегда у Кинга, в экстремальных обстоятельствах в людях проявляются их истинные наклонности. Кто-то окажется смельчаком, кто-то предателем, кто-то устроит кровавую борьбу за власть, а кто-то пожертвует собой ради спасения другого. Сериал ограничился одним сезоном, получив не самые хвалебные отзывы фанатов Кинга – в отличие от более удачной экранизации «Мглы» Фрэнком Дарабонтом, который переписал концовку и сделал выдающийся финал.

Далее: «11.22.63»
7/8

«11.22.63»

Школьный учитель английской литературы Джейк Эппинг (Джеймс Франко) получает шанс изменить прошлое. Порталом оказывается крохотная бургерная, а единственным временем, куда удается попасть, – шестидесятые годы XX века. Там Джейк идет по стопам Ли Харви Освальда, стрелявшего в Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Предотвращение убийства президента США отменит Вьетнамскую войну и в целом изменит мир к лучшему. Джейк быстро привыкнет к прошлому: и еда там вкуснее, и напитки. Экология лучше, да и люди добрее. Скоро появится еще одна причина остаться в добром старом мире навсегда – белокурая библиотекарша Сэди.

Шестидесятые изображены здесь с любовной ностальгией и вниманием к деталям: от костюмов и широкополых шляп, которые так идут Джеймсу Франко, до саундтрека – от Синатры до Элвиса и Глена Миллера.

Далее: «Касл-Рок»
8/8

«Касл-Рок»

Касл-Рок — вымышленный городок в штате Мэн. После смены начальства в тюрьме Шоушенк обнаруживается незарегистрированный заключенный (Билл Скарсгард). Тот мрачно зыркает огромными глазами и произносит лишь одно: «Генри Дивер». Адвокат, которого так зовут, приезжает в родные места, чтобы во всем разобраться. Сюжет здесь развивается по законам Кинга, но сами истории придумал не писатель, а сценаристы под руководством Джея Джея Абрамса. «Касл-Рок» — паззл, собранный из разных деталей кинговской вселенной. Здесь есть маленькая Америка, мистика, герои, раздираемые демонами, и даже персонаж по имени Джеки Торренс. В том, что сериал нельзя сравнить ни с одной книгой Кинга, его большой плюс. Не говоря уже о мощном актерском составе в лице, например, Сисси Спейсек, Мелани Лински и Фрэнсис Конрой.

Далее: «История Лизи»
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Стивен Кинг
Stephen King
Джеймс Франко
James Franco
Не вижу и не слышу: фильмы, в которых отказали органы чувств
Билл Скарсгард
Bill Skarsgård
Чужак
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Джулианна Мур
Julianne Moore
Дин Норрис
Dean Norris
Это не игрушки: Аннабель и 12 самых страшных кукол из хорроров
Джейсон Бейтман
Jason Bateman
Сисси Спейсек
Sissy Spacek
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Противостояние
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов
Мистер Мерседес
Под куполом
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
11.22.63
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Жени, Женечки, Алеши: 45 любимых киногероев в военной форме
Гарри Тредэвэй
Harry Treadaway
История Лизи
Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо
599 р.
Мгла
399 р.
Касл-Рок
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Вупи Голдберг
Whoopi Goldberg
Горячо: 13 самых откровенных российских сериалов
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень
«На острие» и еще 5 лент о захватывающем противостоянии в спорте
10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона
13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас
12 любопытных сериалов, которые вы наверняка пропустили
Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов
Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино
Ну и дрянь! 10 сериалов с аморальными, но симпатичными героинями
Чики и нормальные люди: 10 самых нашумевших сериалов 2020
Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа
Назван самый популярный сериал полугодия
30 лет фильму «Привидение»: малоизвестные факты и знаковые кадры
Шпионы, хиппи и вампиры: 15 самых странных киносемеек
30 самых страстных и запоминающихся поцелуев в кино
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Полюбишь и козла: 20 самых странных и нетипичных парочек из кино
Заказ принят: 9 поучительных киноисторий про курьеров и доставку
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Кинозапой: 10 очень длинных фильмов, на которых вы не уснете
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Джей Джей Абрамс выпустит спин-офф «Сияния»
Полный сюр: 10 гипнотических фильмов про абсурдную реальность
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Изгои: 13 героев фильмов, которым пришлось несладко в изоляции
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
Назван лучший хоррор десятилетия
Топор Джека Николсона из «Сияния» пустили с молотка
Новые загадки от Кинга: стартовал 3-й сезон «Мистера Мерседеса»
Актеров-подростков омолодили с помощью графики в хорроре «Оно 2»
Бульдог-кинокритик эмоционально отреагировал на трейлер «Оно 2»
Кинг продал подросткам право на экранизацию рассказа за $1
5 причин немедленно смотреть новый сезон «Мистера Мерседеса»
Опубликован первый кадр со съемок «Оно 2»
Новые трейлеры
Ходячие мертвецы
Тизер (англ.)
Хэллоуин убивает
Дублированный трейлер
Золушка
Тизер (англ.)
Не дыши 2
Дублированный трейлер
Множественные святые Ньюарка
Трейлер (англ.)
Красотка на взводе
Дублированный трейлер
Большой красный пес Клиффорд
Дублированный трейлер
Основание
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Сети развернулась франко-итальянская гастрономическая война Оружием стали багеты, круассаны, пицца и тирамису
Дети
47-летний Сергей Безруков в пятый раз станет отцом Актер поделился красноречивым фото
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Hi-Tech
Что это? На отшибе Вселенной замечен загадочный объект-гигант Он больше всей галактики Млечный Путь
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь