Мистика, саспенс и загадки: самые захватывающие сериалы по Кингу

После трагической гибели знаменитого писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн) его жена Лизи (Джулианна Мур) стала хранительницей неопубликованных произведений. Она мучительно тоскует по мужу, пытается помочь своим сестрам и отвадить от архива одержимого фаната писателя Джима (Дэйн ДеХаан), но все чаще погружается в болезненные воспоминания о жизни с мужем.
«История Лизи» очень красиво снята. Локоны Джулианны Мур отливают медью, а воображение заводит ее героиню в удивительный мрачный мир. Сценарий «Истории Лизи» Стивен Кинг адаптировал собственноручно, что сразу увеличило шансы на успех этой экранизации. Для писателя история романиста и его жены стала очень личной, во многом она вдохновлена отношениями Кинга с женой Табитой.
Из сегодняшнего дня многосоставной сюжет про пандемию и ее ужасные последствия выглядит почти предсказанием. Между тем, «Противостояние» было впервые издано в 1978 году. Эпического масштаба роман, один из ключевых в творчестве Стивена Кинга, в экранизации утрамбован в девять почти часовых серий. Финал автор собственноручно изменил, чем привлек к проекту внимание даже тех, у кого текст «Противостояния» отскакивает от зубов.
По сюжету, в тайной экспериментальной лаборатории произошла утечка смертельного вируса. В живых осталась только горстка людей с иммунитетом. Им предстоит не просто выжить, но и сделать важный выбор между добром и злом. Первое воплощает столетняя Матушка Абигейл (Вупи Голдберг), второе – демонический Рэнделл Флэгг (Александр Скарсгард). Если к скомканной экспозиции и нелинейной манере повествования можно придраться, то кастинг сериала впечатляет: от Эмбер Херд и Джеймса Марсдена до Эзры Миллера и Дж.К. Симмонса.
Тихая жизнь в Честерс-Миллз штата Мэн изменилась в тот момент, когда городок оказался изолированным от мира прозрачным, но непроницаемым куполом. Невидимый барьер стал причиной страшных катастроф на земле и на небе. А горожане, оказавшись в неожиданной ловушке, проявили качества, ранее им несвойственные. Сериал «Под куполом» растянулся на три сезона и во многом отошел от сюжета романа. Например, о причине возникновения купола рассказали не в финале, как в книге, а уже в середине. Для читавших роман некоторые герои окажутся неузнаваемыми. Но член местного совета Большой Джим, который решил прибрать власть в закрытом городе к своим рукам, – несомненно удачная работа Дина Норриса.
«Чужак»
Мистический сериал по одноименному роману Кинга начинается по законам полицейского триллера. В лесу нашли изуродованное тело мальчика. Все улики ведут к тренеру детской бейсбольной команды и примерному семьянину Терри Мейтленду (Джейсон Бейтман). Однако Терри сразу заявляет о своей невиновности и предъявляет идеальное алиби. Дело раскручивает коп с тоскливыми глазами (Бен Мендельсон), ему помогает талантливая девушка со странностями (Синтия Эриво). Линия расследования в «Чужаке» раскручивается неторопливо, и это позволяет присмотреться к тому, что обычно в экранизациях Кинга опускается – к психологическим портретам героев. Найдется место для скорби семьи, потерявшей ребенка, и для принятия своей инаковости. Даже несмотря на мистику, которая прорвется с середины сериала, человеческая драма все равно останется во главе угла.
Мрачный, но временами ироничный психологический триллер по одноименному роману Стивена Кинга про отставного детектива Билла Ходжеса (Брендан Глисон), которому не дает покоя нераскрытое преступление. Два года назад неизвестный на автомобиле врезался в толпу людей. Шестнадцать погибших, еще больше раненых, ни одной улики. Расследование забуксовало, но у Ходжеса появляется шанс поймать убийцу, ведь тот шлет ему сообщения на личную почту. Имя, внешность и подробности биографии злодея раскрываются почти сразу. Интрига сериала – в противостоянии двух амбивалентных одиночек: копа-пенсионера и молодого психопата с эдиповым комплексом (Гарри Тредэвэй).
«Мгла»
Небольшой городок окутывает непроглядная мгла. Мало того, что она наводит жуть сама по себе, так еще из нее выпрыгивают плотоядные чудовища на любой вкус и размер. Группа людей оказывается запертой в торговом центре. Что ужаснее? Реальные монстры, поджидающие снаружи, или внутренние демоны оставшихся в замкнутом пространстве героев? Как всегда у Кинга, в экстремальных обстоятельствах в людях проявляются их истинные наклонности. Кто-то окажется смельчаком, кто-то предателем, кто-то устроит кровавую борьбу за власть, а кто-то пожертвует собой ради спасения другого. Сериал ограничился одним сезоном, получив не самые хвалебные отзывы фанатов Кинга – в отличие от более удачной экранизации «Мглы» Фрэнком Дарабонтом, который переписал концовку и сделал выдающийся финал.
«11.22.63»
Школьный учитель английской литературы Джейк Эппинг (Джеймс Франко) получает шанс изменить прошлое. Порталом оказывается крохотная бургерная, а единственным временем, куда удается попасть, – шестидесятые годы XX века. Там Джейк идет по стопам Ли Харви Освальда, стрелявшего в Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Предотвращение убийства президента США отменит Вьетнамскую войну и в целом изменит мир к лучшему. Джейк быстро привыкнет к прошлому: и еда там вкуснее, и напитки. Экология лучше, да и люди добрее. Скоро появится еще одна причина остаться в добром старом мире навсегда – белокурая библиотекарша Сэди.
Шестидесятые изображены здесь с любовной ностальгией и вниманием к деталям: от костюмов и широкополых шляп, которые так идут Джеймсу Франко, до саундтрека – от Синатры до Элвиса и Глена Миллера.