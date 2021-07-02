Мистика, саспенс и загадки: самые захватывающие сериалы по Кингу

Касл-Рок — вымышленный городок в штате Мэн. После смены начальства в тюрьме Шоушенк обнаруживается незарегистрированный заключенный (Билл Скарсгард). Тот мрачно зыркает огромными глазами и произносит лишь одно: «Генри Дивер». Адвокат, которого так зовут, приезжает в родные места, чтобы во всем разобраться. Сюжет здесь развивается по законам Кинга, но сами истории придумал не писатель, а сценаристы под руководством Джея Джея Абрамса. «Касл-Рок» — паззл, собранный из разных деталей кинговской вселенной. Здесь есть маленькая Америка, мистика, герои, раздираемые демонами, и даже персонаж по имени Джеки Торренс. В том, что сериал нельзя сравнить ни с одной книгой Кинга, его большой плюс. Не говоря уже о мощном актерском составе в лице, например, Сисси Спейсек, Мелани Лински и Фрэнсис Конрой.