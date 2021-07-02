Асмус показала себя в 16-летнем возрасте и удивила поклонников

Кристина Асмус выложила в инстаграме эпизод из сериала Владимира Котта «Охотник», вышедшего на экраны в 2006 году, где она снялась в массовке.
Актриса поделилась воспоминаниями о своем первом съемочном дне:
Мне 16 лет. Я слева от актера, который в этом сериале снимался в эпизоде, но для меня в тот день он был почти Богом. Я боялась дышать рядом с ним. В тот день мне заплатили какие-то копейки и я уже не помню, что я на них купила — хот-дог или хуба-бубу.
Асмус также сообщила, что теперь, 17 лет спустя, режиссер того сериала Владимир Котт пригласил ее на главную роль в большом кино. «Я не знаю, сможем ли мы уладить графики и встретиться именно на этой картине», — сообщила она.
Подписчики с трудом узнали актрису, поэтому в следующем посте она показала свое фото 17-летней давности «почетче и поближе»
Асмус подчеркнула, насколько важную роль сыграл Котт в ее будущей карьере: «Для меня в 16 лет было важным опытом попасть на съемочную площадку и понять как всё устроено. И моим проводником в этот сложный, зависимый, но прекрасный мир был режиссер Владимир Котт!!! И именно меня он тогда выделил из толпы».
Мы снимали сцену в институте, нас было очень много, и я, как человек скромный, села в аудитории на последний ряд. <...> Но каков же был мой шок, когда уже после первой репетиции режиссер решил посадить меня прям рядом с актером.
Напомним, широкую известность Кристине Асмус принесла роль Вари Черноус в популярном сериале «Интерны». Позже об актрисе заговорили после выхода резонансного фильма Клима Шипенко «Текст», где она снялась в откровенной сцене с Александром Петровым.
Недавно закончились съемки биографического триллера о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь», где она вновь появится в кадре вместе с Александром Петровым, исполнившим главную роль. В настоящее время актриса занята на съемках ромкома «Хочу замуж».