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2 июля 2021, новость

Асмус показала себя в 16-летнем возрасте и удивила поклонников

Актриса поделилась воспоминаниями о первой роли и съемках в массовке

Кристина Асмус выложила в инстаграме эпизод из сериала Владимира Котта «Охотник», вышедшего на экраны в 2006 году, где она снялась в массовке. 

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Актриса поделилась воспоминаниями о своем первом съемочном дне:

Мне 16 лет. Я слева от актера, который в этом сериале снимался в эпизоде, но для меня в тот день он был почти Богом. Я боялась дышать рядом с ним. В тот день мне заплатили какие-то копейки и я уже не помню, что я на них купила — хот-дог или хуба-бубу.
Кристина Асмус

Асмус также сообщила, что теперь, 17 лет спустя, режиссер того сериала Владимир Котт пригласил ее на главную роль в большом кино. «Я не знаю, сможем ли мы уладить графики и встретиться именно на этой картине», — сообщила она.

Подписчики с трудом узнали актрису, поэтому в следующем посте она показала свое фото 17-летней давности «почетче и поближе»

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Асмус подчеркнула, насколько важную роль сыграл Котт в ее будущей карьере: «Для меня в 16 лет было важным опытом попасть на съемочную площадку и понять как всё устроено. И моим проводником в этот сложный, зависимый, но прекрасный мир был режиссер Владимир Котт!!! И именно меня он тогда выделил из толпы».

Новость
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Мы снимали сцену в институте, нас было очень много, и я, как человек скромный, села в аудитории на последний ряд. <...> Но каков же был мой шок, когда уже после первой репетиции режиссер решил посадить меня прям рядом с актером.

Напомним, широкую известность Кристине Асмус принесла роль Вари Черноус в популярном сериале «Интерны». Позже об актрисе заговорили после выхода резонансного фильма Клима Шипенко «Текст», где она снялась в откровенной сцене с Александром Петровым.

Недавно закончились съемки биографического триллера о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь», где она вновь появится в кадре вместе с Александром Петровым, исполнившим главную роль. В настоящее время актриса занята на съемках ромкома «Хочу замуж».

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