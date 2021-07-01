85-летний Ален Делон заявил о планах вернуться в кинематограф

«Надеюсь еще раз вернуться на экран. Возможно, это будет мой последний фильм», — сказал артист. Он подчеркнул, что постановщиком его последней картины должен стать «выдающийся режиссер». В пример он привел Лизу Азуэлос, известную по своей работе над биографической лентой « Любовь и страсть. Далида » — об известной певице французского шансона, умершей в 1987 году.

Делон также выразил уверенность в том, что после съемок в фильме сможет навсегда уйти из кино, так как, по его словам, ему больше будет нечего делать на экране. Актер не уточнил, есть ли у него уже предложения с новыми ролями и когда состоится его возвращение в кинематограф.