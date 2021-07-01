85-летний Ален Делон заявил о планах вернуться в кинематограф

Звезда французского кинематографа, актер Ален Делон рассказал о планах вернуться на большой экран. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 5.
«Надеюсь еще раз вернуться на экран. Возможно, это будет мой последний фильм», — сказал артист. Он подчеркнул, что постановщиком его последней картины должен стать «выдающийся режиссер». В пример он привел Лизу Азуэлос, известную по своей работе над биографической лентой «Любовь и страсть. Далида» — об известной певице французского шансона, умершей в 1987 году.
Последнее на данный момент появление Делона на большом экране состоялось в картине «Полное сходство» 2019 года выпуска. В мае того же года он был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля.
Ален Делон получил наибольшую известность в первой половине 1960-х годов после выхода таких лент, как «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Черный тюльпан». Всего в фильмографии 85-летнего артиста более 90 картин.