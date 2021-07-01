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1 июля 2021, фоторепортажСъемки

Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме

Заезда сериала «Содержанки» получил роль космонавта в фильме «Свободное падение»
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Москве начались съемки фантастического триллера «Свободное падение», в котором Александр Кузнецов сыграет космонавта.

«Свободное падение» — это монофильм. Как рассказывает генеральный продюсер Роман Борисевич, такой формат ставит перед исполнителем главной роли сложные актерские задачи. Кроме того, что лента будет снята в виртуальных декорациях с применением новейших технологий. Борисевич уточнил:

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Такие технологии получили широкое распространение во время съемок сериала «Мандалорец». Благодаря им, зрители почувствуют себя полноценными участниками невероятного космического путешествия.

Режиссером и соавтором сценария выступит Олег Уразайкин (для него эта работа станет дебютом в полнометражном игровом кино).

Действие в фильме разворачивается в недалеком будущем. Главный герой — космонавт Максим Бортников, который после аварии на орбите Земли оказывается один в открытом космосе. На связь с ним выходит диспетчер Анна, находящаяся где-то на космической станции. Она уговаривает Максима продолжать бороться и ведет его к спасательной капсуле, ведь ей тоже нужна помощь: с ней что-то произошло, и она не может выбраться со станции.

Работа над проектом продолжается уже три года. Съемки будут проходить в павильонах «Главкино» и продлятся до начала августа. Дата выхода фильма в прокат пока не называется.

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