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1 июля 2021, новость

Михеева из «Вечернего Урганта» рассказала, как перенесла ковид

Ведущая «Первого канала» назвала самое неприятное в заражении инфекцией
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Ведущая одной из рубрик программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Алла Михеева рассказала, что переболела COVID-19. В интервью «Телепрограмме» она сообщила, что перенесла заболевание в легкой форме. 

Ведущая назвала последствия заболевания:

Настроение во время болезни постоянно менялось. Самый неприятный момент был, когда не смогла различать запахи и вкусы. Аппетит пропал, даже когда пила апельсиновый фреш, чувствовала горечь.
Алла Михеева
Новость
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По словам Михеевой, она практически не страдала от жара. «Температура держалась только один день — 38,1. Я хорошо пропотела, и, видимо, температура убила этот вирус. Дальше слегка лихорадило — от 36,2 до 37,1», — поделилась телеведущая и добавила, что на седьмой день почувствовала себя лучше.

Михеева рассказала, что не делала прививку, так как надеялась на иммунитет. Она пояснила, что не заболевала даже после того, как контактировала с людьми, которые вскоре узнавали, что заражены коронавирусом. «Думала, что у меня высокий иммунитет. Но, видимо, за весну он ослаб, и я подхватила "корону"», — поделилась Михеева и добавила, что в будущем намерена вакцинироваться.

Ранее коронавирус перенес ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант. Во время болезни он подключался к эфиру шоу по видеосвязи из загородного дома. Так как шоумен не мог выйти из-за кулис, его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, на котором включили трансляцию из домашнего кабинета Урганта.

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