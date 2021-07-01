Михеева из «Вечернего Урганта» рассказала, как перенесла ковид

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Ведущая одной из рубрик программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Алла Михеева рассказала, что переболела COVID-19. В интервью «Телепрограмме» она сообщила, что перенесла заболевание в легкой форме.

Ведущая назвала последствия заболевания:

Настроение во время болезни постоянно менялось. Самый неприятный момент был, когда не смогла различать запахи и вкусы. Аппетит пропал, даже когда пила апельсиновый фреш, чувствовала горечь. Алла Михеева

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По словам Михеевой, она практически не страдала от жара. «Температура держалась только один день — 38,1. Я хорошо пропотела, и, видимо, температура убила этот вирус. Дальше слегка лихорадило — от 36,2 до 37,1», — поделилась телеведущая и добавила, что на седьмой день почувствовала себя лучше.

Михеева рассказала, что не делала прививку, так как надеялась на иммунитет. Она пояснила, что не заболевала даже после того, как контактировала с людьми, которые вскоре узнавали, что заражены коронавирусом. «Думала, что у меня высокий иммунитет. Но, видимо, за весну он ослаб, и я подхватила "корону"», — поделилась Михеева и добавила, что в будущем намерена вакцинироваться.