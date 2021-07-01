Лянка Грыу и Иван Стебунов играют неверных супругов: первые фото

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В Геленджике стартовали съемки нового сериала для телеканала «Россия 1» — мелодрамы Анны Легчиловой «Рокировка» с Лянкой Грыу и Иваном Стебуновым в главных ролях.

«Рокировка» расскажет историю о двух семьях. На праздновании годовщины своей свадьбы Полина (Грыу) застает мужа (Стебунов) в объятиях бывшей одноклассницы Светы (Анастасия Дьячук) и подает на развод, находя утешение в романе с Сергеем (Александр Ткачев), уязвленным и обманутым мужем разлучницы.

Некогда счастливые супруги не подозревают, что произошедшая в их судьбах «рокировка» окажется ловушкой, а им самим придется научиться прощать, ценить друг друга и любить по-настоящему.