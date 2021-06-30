Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото

В сети появились кадры из голливудской версии советской новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Проект назван About Fate, его снимает российский режиссер Марюс Вайсберг.
Девушку Марго (Надя в советском фильме) играет 30-летняя Эмма Робертс. На фотографиях она запечатлена с 29-летним Томасом Манном — он играет «Женю». На кадрах герои фильма празднуют Рождество.
В фильме также снимаются Льюис Тан, Анна Аркана, Верити Бранко и другие.
Как стало известно ранее, в проекте примет участие также звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш. Она сыграет невесту главного героя — американский вариант «Гали» из оригинальной картины Эльдара Рязанова. Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей поменяет их планы.
Дата премьеры картины пока неизвестна.