Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото

Девушку Марго (Надя в советском фильме) играет 30-летняя Эмма Робертс . На фотографиях она запечатлена с 29-летним Томасом Манном — он играет «Женю». На кадрах герои фильма празднуют Рождество.

В фильме также снимаются Льюис Тан , Анна Аркана, Верити Бранко и другие.

Как стало известно ранее, в проекте примет участие также звезда сериала «Ривердэйл» Мэделин Петш. Она сыграет невесту главного героя — американский вариант «Гали» из оригинальной картины Эльдара Рязанова. Героиня Петш будет ожидать, что избранник сделает ей предложение в Новый год, однако череда случайностей поменяет их планы.