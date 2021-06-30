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30 июня 2021, новость

Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон

В новых сериях авторы намерены выйти за рамки первоисточника
Дэвид Теннант и Майкл Шин в сериале «Благие знамения» | Источник: Legion-Media.ru

Сериал «Благие знамения» по мотивам одноименной книги Терри Пратчета и Нила Геймана продлили на второй сезон. Как сообщает Deadline, актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин снова вернутся к своим ролям — демону Кроули и ангелу Азирафаэлю.

Второй сезон, куда войдет шесть серий, выйдет на стриминговом сервисе Amazon. Нил Гейман вновь примет участие в производстве в качестве исполнительного продюсера. Режиссерское кресло снова займет Дуглас Маккиннон.

8.1
Благие знамения
2019/США16+фэнтезикомедия
Моя оценка

По данным Deadline, в новом сезоне авторы намерены выйти за рамки первоисточника. По сюжету, Азирафаэль и Кроули после предотвращения Апокалипсиса возвращаются к обычной жизни среди людей в лондонском Сохо. Однако вскоре им предстоит встретиться с неожиданным посланником, который раскроет героям новую тайну.

Съемки второго сезона начнутся в 2021 году в Шотландии.

В июне 2019 года христианская организация «Возврат к порядку» (Return to Order) потребовала от Netflix закрыть сериал «Благие знамения». На соответствующую петицию, которую подписали около 20 тыс. человек, обратила внимание газета The Guardian. При этом сериал выпустил Amazon Prime.

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