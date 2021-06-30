Сериал «Благие знамения» продлили на второй сезон

Дэвид Теннант и Майкл Шин в сериале «Благие знамения» | Источник: Legion-Media.ru

Сериал «Благие знамения» по мотивам одноименной книги Терри Пратчета и Нила Геймана продлили на второй сезон. Как сообщает Deadline, актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин снова вернутся к своим ролям — демону Кроули и ангелу Азирафаэлю.

Второй сезон, куда войдет шесть серий, выйдет на стриминговом сервисе Amazon. Нил Гейман вновь примет участие в производстве в качестве исполнительного продюсера. Режиссерское кресло снова займет Дуглас Маккиннон.

По данным Deadline, в новом сезоне авторы намерены выйти за рамки первоисточника. По сюжету, Азирафаэль и Кроули после предотвращения Апокалипсиса возвращаются к обычной жизни среди людей в лондонском Сохо. Однако вскоре им предстоит встретиться с неожиданным посланником, который раскроет героям новую тайну.

Съемки второго сезона начнутся в 2021 году в Шотландии.