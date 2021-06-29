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29 июня 2021, новость

Джордж Р.Р. Мартин пообещал другую концовку «Игры престолов»

Авто книжной серии «Песнь льда и огня» назвал финал сериала провальным
Джордж Р.Р. Мартин | Источник: Legion-Media.ru

Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин признался, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», основанного на его серии романов «Песнь льда и огня», и пообещал, что напишет другую концовку в последней книге. Об этом он рассказал в интервью PBS in Chicago.

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«Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошел своим путем\.
Джордж Р.Р. Мартин

По его словам, поначалу у него было много вопросов к студии HBO, которая снимала сериал. Сценаристы вносили свои правки после консультаций с Мартином по основным сюжетным линиям.

Писатель рассказал, что в какой-то момент изменений стало очень много и из-за этого исчезла самобытность «Игры престолов», а концовка финального сезона разочаровала миллионы поклонников.

На данный момент Джордж Р.Р. Мартин работает над последними книгами — «Ветер зимы» и Грезы о весне». Выход первой ожидается летом текущего года, а выход второй — в 2023 году.

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