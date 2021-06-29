Джордж Р.Р. Мартин пообещал другую концовку «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Р.Р. Мартин признался, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», основанного на его серии романов «Песнь льда и огня», и пообещал, что напишет другую концовку в последней книге. Об этом он рассказал в интервью PBS in Chicago.
«Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошел своим путем\.
По его словам, поначалу у него было много вопросов к студии HBO, которая снимала сериал. Сценаристы вносили свои правки после консультаций с Мартином по основным сюжетным линиям.
Писатель рассказал, что в какой-то момент изменений стало очень много и из-за этого исчезла самобытность «Игры престолов», а концовка финального сезона разочаровала миллионы поклонников.
На данный момент Джордж Р.Р. Мартин работает над последними книгами — «Ветер зимы» и Грезы о весне». Выход первой ожидается летом текущего года, а выход второй — в 2023 году.