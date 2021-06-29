Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

Американский актер Вин Дизель в эфире «Шоу Келли Кларксон» заявил, что он планирует поставить мюзикл по киноэпопее «Форсаж». Актер заявил:

О, я очень хочу сделать мюзикл. Я всю жизнь умираю от желания сделать мюзикл!

Он поделился, что почти снялся в ремейке классического американского мюзикла Guys and Dolls («Парни и куколки») под режиссурой Стивена Спилберга.

«Долгое время я думал, что роль Натана Детройта в «Парнях и куколках» будет очень интересной для обновления, этого персонажа сыграл Фрэнк Синатра», — поделился Вин Дизель.