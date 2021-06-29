Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

Американский актер Вин Дизель в эфире «Шоу Келли Кларксон» заявил, что он планирует поставить мюзикл по киноэпопее «Форсаж». Актер заявил:
О, я очень хочу сделать мюзикл. Я всю жизнь умираю от желания сделать мюзикл!
Он поделился, что почти снялся в ремейке классического американского мюзикла Guys and Dolls («Парни и куколки») под режиссурой Стивена Спилберга.
«Долгое время я думал, что роль Натана Детройта в «Парнях и куколках» будет очень интересной для обновления, этого персонажа сыграл Фрэнк Синатра», — поделился Вин Дизель.
Актер уточнил, что, несмотря на свое сильное желание поставить мюзикл по «Форсажу», он «определенно не в восторге» от мюзиклов по фильмам, и возможно, ему просто нужно подождать, пока Стивен Спилберг завершит создание ремейка по «Вестсайдской истории».