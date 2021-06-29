Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
29 июня 2021, новостьСъемки

Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли

Звезда популярного сериала «Дикий ангел» сыграет бывшую первую леди Аргентины
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Наталия Орейро опубликовала в инстаграме первые фото со съемок нового сериала «Святая Эвита». Ради главной роли в проекте звезда популярного сериала «Дикий ангел» кардинально сменила цвет волос и из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку.

Как сообщила актриса, сериал снимается для нового стримингового сервиса Star+. Основное внимание в нем будет уделено культовой личности — бывшей первой леди Аргентины Эве Перон, но, как подчеркнула Орейро, «с неожиданного ракурса».

Во время загрузки произошла ошибка.
Скоро увидите! Сейчас продолжаются съемки сериала в Аргентине и он становится невероятным!! Я вложила в него всю свою душу.
Наталия Орейро

Судя по всему, в основу сериала «Святая Эвита» лег одноименный роман Томаса Элоя Мартинеса, ставший бестселлером в Аргентине. Подробностей об актерском составе, деталей сюжета и даты выхода Орейро не сообщила, однако продемонстрировала свое эффектное преображение в еще одном посте, анонсирующем выпуск шоу «Уругвай ищет таланты».

Личности Эвы Перон посвящены многие фильмы, как документальные, так и художественные. Самый известный из них — «Эвита» 1996 года с Мадонной в главной роли.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталия Орейро
Natalia Oreiro
Святая Эвита
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе
78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»
Бондарчук вернулся к роли чиновника: первые фото со съемок
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках
Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала
Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму
Прилучный играет киллера: фото со съемок
78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
Аглая Тарасова примерила свадебное платье на съемках
Петров и Козловский рассказали о совместной работе
Глюкоза и Яглыч играют пару с детьми: первые фото со съемок
Максим Аверин спустя восемь лет вернулся к роли подводника
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок
Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
Табаков становится аферистом в новом фильме: первые фото
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Глюкоза, Меладзе, Седокова снялись в новом музыкальном шоу
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото
ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе
59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото
Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото
Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»
С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена 30 лет спустя
Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Новые трейлеры
Основание
Трейлер (англ.)
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Дублированный трейлер
Зверопой 2
Дублированный трейлер
Американские истории ужасов
Тизер (англ.)
Кэндимен
Дублированный трейлер №2
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
От Гейтса до Цукерберга: что мы знаем о семьях миллиардеров К этим людям приковано не меньше внимания, чем к спортсменам или звездам шоу-бизнеса
Леди
18-летний Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Пара вместе с 2019 года
Hi-Tech
Apple обновила свой список «устройств-убийц» С этими гаджетами нужно быть осторожнее
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь