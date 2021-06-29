Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли

Наталия Орейро опубликовала в инстаграме первые фото со съемок нового сериала «Святая Эвита». Ради главной роли в проекте звезда популярного сериала «Дикий ангел» кардинально сменила цвет волос и из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку.
Как сообщила актриса, сериал снимается для нового стримингового сервиса Star+. Основное внимание в нем будет уделено культовой личности — бывшей первой леди Аргентины Эве Перон, но, как подчеркнула Орейро, «с неожиданного ракурса».
Скоро увидите! Сейчас продолжаются съемки сериала в Аргентине и он становится невероятным!! Я вложила в него всю свою душу.
Судя по всему, в основу сериала «Святая Эвита» лег одноименный роман Томаса Элоя Мартинеса, ставший бестселлером в Аргентине. Подробностей об актерском составе, деталей сюжета и даты выхода Орейро не сообщила, однако продемонстрировала свое эффектное преображение в еще одном посте, анонсирующем выпуск шоу «Уругвай ищет таланты».