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28 июня 2021, фоторепортажСъемки

Елена Сафонова появится в новом сериале

Звезда «Зимней вишни» сыграет женщину, отправившуюся на поиски внучки
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7
фотографий
7
фотографий

На канале ТВЦ готовится к премьере мелодраматический минисериал «Не обмани» с Еленой Сафоновой в главной роли.

Ее героиню Людмилу ждут непростые испытания: в результате ДТП погибает ее сын. Перед смертью он успевает сообщить матери о внебрачной дочери и просит найти ее. Людмила начинает поиски внучки и в этом непростом путешествии встречает разных людей из окружения сына, переосмысливает свои отношения с ним, с бывшим мужем (Анатолий Лобоцкий) и со многими другими.

В проекте «Не обмани» также появятся Алексей Варущенко, Марина Денисова, Анастасия Нагулова, Илона Гайшун, Артем Лопатин и другие. Минисериал будет состоять из двух серий и выйдет на канале ТВЦ в новом сезоне.

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