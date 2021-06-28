Елена Сафонова появится в новом сериале

На канале ТВЦ готовится к премьере мелодраматический минисериал «Не обмани» с Еленой Сафоновой в главной роли.
Ее героиню Людмилу ждут непростые испытания: в результате ДТП погибает ее сын. Перед смертью он успевает сообщить матери о внебрачной дочери и просит найти ее. Людмила начинает поиски внучки и в этом непростом путешествии встречает разных людей из окружения сына, переосмысливает свои отношения с ним, с бывшим мужем (Анатолий Лобоцкий) и со многими другими.
В проекте «Не обмани» также появятся Алексей Варущенко, Марина Денисова, Анастасия Нагулова, Илона Гайшун, Артем Лопатин и другие. Минисериал будет состоять из двух серий и выйдет на канале ТВЦ в новом сезоне.