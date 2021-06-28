Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма

Квентин Тарантино | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом он рассказал в рамках вечернего шоу «В настоящее время с Биллом Мейером».

Кинематографист сообщил о планах снять свой последний, десятый по счету фильм. О чем будет следующая лента, Тарантино не рассказал. Однако он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы», но тут же заверил фанатов, что это только мысли вслух.

По словам 58-летнего Тарантино, его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем «режиссеры лучше не становятся». Он также отметил, что его кинокарьера была длительной, а его идеи оказались полностью реализованными.