Шпица не попала на «Фабрику звезд» из-за Пугачевой

Мне предложили сходить на «Фабрику звёзд». Я туда пришла – меня не взяли. <...> Было 4 четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты… и «Спасибо».