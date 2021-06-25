Шпица не попала на «Фабрику звезд» из-за Пугачевой

Гостьей нового выпуска «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, стала актриса Екатерина Шпица.
Рассказывая о начале своей актерской карьеры, она призналась, что хотела попасть на «Фабрику звезд», но не прошла отбор из-за Аллы Пугачевой.
Мне предложили сходить на «Фабрику звёзд». Я туда пришла – меня не взяли. <...> Было 4 четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты… и «Спасибо».
Сейчас Екатерина Шпица успешная и востребованная актриса. Напомним, свои первые роли она сыграла в телесериалах «Счастливы вместе» и «Принцесса цирка». В 2011 году снялась в одной из главных ролей в фильме Александра Гордона «Огни притона». В 2012 году появилась в фильме-катастрофе «Метро», а в 2014-м — в драме «Поддубный».
Помимо съемок в кино и работе в Музыкальном театре национального искусства Екатерина Шпица активно участвует в различных телепроектах, в частности, была участницей шоу «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».