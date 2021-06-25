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25 июня 2021, фоторепортажСъемки

Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки

Актриса получила роль нападающей в сериале «Чайки»
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В Санкт-Петербурге стартовали съемки новой многосерийной спортивной драмы «Чайки» с Равшаной Курковой и Михаилом Пореченковым в главных ролях.

«Чайка» — это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Пореченков) — человек жесткий и резкий, со сложным, неуступчивым характером. Ему предстоит вывести команду в чемпионы страны, попутно разбираясь в себе и в своих сложных отношениях с дочерью-подростком, а также решая проблемы своих подопечных, каждая из которых отстаивает не только спортивные амбиции, но и право на личное счастье.

Прообразом главного героя сериала стал знаменитый советский и российский тренер по волейболу Николай Васильевич Карполь. По словам Пореченкова, это делает его актерскую задачу вдвое интереснее: «Я его хорошо знаю, видел его игры». Кроме того, по признанию актера, ему очень импонирует бескомпромиссный характер его героя: «Я его чувствую, понимаю».

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Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили

Равшане Курковой досталась роль нападающей. Она воодушевлена предстоящей работой не меньше своего коллеги по площадке:

Роль интересная, требующая серьезной подготовки. Тут все сошлось: хороший сценарий, замечательные партнеры, команда у нас очень крепкая.
Равшана Куркова

Производством сериала «Чайка» занимается компания «Марс Медиа». Помимо Пореченкова и Курковой, в нем снимаются Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте, Илья Коробко и многие другие. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде. Премьера сериала состоится в эфире телеканала «Россия».

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