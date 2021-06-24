Шэрон Стоун разругали за слова об актерской игре Мэрил Стрип

Звезду «Основного инстинкта» Шэрон Стоун раскритиковали в сети за нелестные слова об актерской игре Мэрил Стрип. Пользователей Twitter возмутило интервью, которое артистка дала изданию Zoomer в мае.
В нем Стоун заявила, что ей куда лучше даются роли злодеек, чем ее коллеге. Она предположила, что та не смогла бы хорошо сыграть ни в «Основном инстинкте», ни в «Казино». «И я это знаю. И она это знает», — отметила знаменитость.
Стоун сказала, что Стрип действительно замечательная женщина и актриса, но в Голливуде есть не менее талантливые люди вроде Виолы Дэвис, Эммы Томпсон, Кейт Уинслет и Оливии Колман.
Ранее Шэрон Стоун рассказала, что ее обманом уговорили сняться в культовой сцене в фильме Пола Верховена «Основной инстинкт». Кроме того, актриса признавалась что за роль, принесшую ей всемирную известность, получила мизерный гонорар.
Мэрил Стрип, неоднократно признававшаяся критиками лучшей актрисой современности, является обладательницей трех премий «Оскар» и девяти «Золотых глобусов», а номинировалась она на эти премии 18 и 24 раза соответственно — чаще, чем кто-либо другой в истории кинематографа.