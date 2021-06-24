Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
24 июня 2021, новость

Шэрон Стоун разругали за слова об актерской игре Мэрил Стрип

Ранее в интервью актриса заявила, что роли злодеек даются ей лучше, чем коллеге
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Звезду «Основного инстинкта» Шэрон Стоун раскритиковали в сети за нелестные слова об актерской игре Мэрил Стрип. Пользователей Twitter возмутило интервью, которое артистка дала изданию Zoomer в мае.

В нем Стоун заявила, что ей куда лучше даются роли злодеек, чем ее коллеге. Она предположила, что та не смогла бы хорошо сыграть ни в «Основном инстинкте», ни в «Казино». «И я это знаю. И она это знает», — отметила знаменитость.

Стоун сказала, что Стрип действительно замечательная женщина и актриса, но в Голливуде есть не менее талантливые люди вроде Виолы Дэвис, Эммы Томпсон, Кейт Уинслет и Оливии Колман.

Новость
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
На интервью звезды обратила внимание пользовательница Twitter. Она написала, что Стоун похоронила свою карьеру. В комментариях под постом остальные юзеры обвинили артистку в зависти, а также указали, что ни одна роль Стоун не сравнится с тем, как играет Стрип.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, что ее обманом уговорили сняться в культовой сцене в фильме Пола Верховена «Основной инстинкт». Кроме того, актриса признавалась что за роль, принесшую ей всемирную известность, получила мизерный гонорар.

Мэрил Стрип, неоднократно признававшаяся критиками лучшей актрисой современности, является обладательницей трех премий «Оскар» и девяти «Золотых глобусов», а номинировалась она на эти премии 18 и 24 раза соответственно — чаще, чем кто-либо другой в истории кинематографа. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Основной инстинкт
Мэрил Стрип
Meryl Streep
В фильме «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Казино
Шэрон Стоун вспомнила о мизерном гонораре за «Основной инстинкт»
Звезду «Чудо-женщины» раскритиковали за пост про Израиль
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
Шэрон Стоун обманом убедили сняться в культовой сцене
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
71-летняя Мэрил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix
Зрители раскритиковали выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона
Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках
«Хотите почувствовать себя старыми?»: Калкин отметил 40-летие
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
56-летнего Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид
Российских зрителей «Великой» разозлил темнокожий князь Ростов
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
Лопез может появиться в новом сезоне сериала с Риз Уизерспун
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Фанаты «Звездных войн» раскритиковали роман «Скайуокер. Восход»
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей
70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки
Макконахи завел инстаграм в честь своего 50-летия
Шэрон Стоун и Рене Зеллвегер на премьере «Джуди»
Венеция 2019: роскошная Пенелопа Крус и веселая Мэрил Стрип
Шок и недоумение: зрителей поразил трейлер «Кошек»
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми
Мэрил Стрип и Николь Кидман снова снимутся вместе
Мэрил Стрип — 70: хлесткие высказывания актрисы
Эмма Уотсон показала красивые кадры из «Маленьких женщин»
В четвертой серии «Чернобыля» нашли киноляп
Уизерспун с дочерью, Кидман с мужем на премьере сериала
«Одноклассники» первыми покажут фильм с Алферовой про счастье
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
Кирилл Плетнев сравнил себя со Спилбергом
Фанатов напугал посиневший Уилл Смит в трейлере «Аладдина»
Шэрон Стоун снимется в приквеле «Пролетая над гнездом кукушки»
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны
Новые трейлеры
Американские истории ужасов
Тизер (англ.)
Кэндимен
Дублированный трейлер №2
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Соединенные Штаты против Билли Холидей
Дублированный трейлер
Чиновница
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Чуть-чуть картинок, если получится. 237
Картинки 212
Работодатель и ковид. 211
Флора 202
Hi-Tech
«Сердцебиение» Земли вызывает катастрофу каждые 27,5 млн лет. Когда новая Стоит беспокоиться?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь