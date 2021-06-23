Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в «Игру престолов»

Звезда супергеройского шоу производства Disney «ВандаВижен», американская актриса Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в сверхпопулярный сериал «Игра престолов» на роль Дейенерис Таргариен. Она рассказала об этом в недавнем интервью для The Hollywood Reporter.
«Я проходила прослушивание в маленькой комнате в Нью-Йорке, где на меня была направлена только одна камера. Ассистент директора по кастингу зачитывал сценарий», — сказала Олсен, подчеркнув, что тогда прочитала одну из самых знаковых речей, которую «королева драконов» произносила в шоу.
Артистка отметила, что ее выступление было далеко от идеала:
Это было ужасно. Мне так и не перезвонили.
В конечном итоге культовый образ достался британской актрисе Эмилии Кларк, которая была номинирована на четыре премии «Эмми» за роль Кхалиси.
Напомним, сериал «ВандаВижен» вышел в 2021 году. Его главные герои — загадочная Алая Ведьма и синдезоид Вижен, наделенный непревзойденным интеллектом и массой других сверхспособностей.