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23 июня 2021, новость

Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в «Игру престолов»

Звезда шоу «ВандаВижен» пробовалась на роль Кхалиси
Элизабет Олсен | Источник: Legion-Media.ru

Звезда супергеройского шоу производства Disney «ВандаВижен», американская актриса Элизабет Олсен вспомнила провальный кастинг в сверхпопулярный сериал «Игра престолов» на роль Дейенерис Таргариен. Она рассказала об этом в недавнем интервью для The Hollywood Reporter.

«Я проходила прослушивание в маленькой комнате в Нью-Йорке, где на меня была направлена только одна камера. Ассистент директора по кастингу зачитывал сценарий», — сказала Олсен, подчеркнув, что тогда прочитала одну из самых знаковых речей, которую «королева драконов» произносила в шоу.

Артистка отметила, что ее выступление было далеко от идеала:

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Это было ужасно. Мне так и не перезвонили.
Элизабет Олсен

В конечном итоге культовый образ достался британской актрисе Эмилии Кларк, которая была номинирована на четыре премии «Эмми» за роль Кхалиси.

Напомним, сериал «ВандаВижен» вышел в 2021 году. Его главные герои — загадочная Алая Ведьма и синдезоид Вижен, наделенный непревзойденным интеллектом и массой других сверхспособностей.

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