Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере

Мероприятие посетили озвучившие главных героев Никита Пресняков , Валя Карнавал и Агата Муцениеце . Гостями премьеры стали Мария Кожевникова с детьми, актриса Ирина Безряднова с сыном, телеведущий Дмитрий Дибров с семьей, балерина Мария Прорвич с сыновьями Александром и Сергеем Филиными и многие другие.

Это мультфильм о доброте, уважении, дружбе, честности, семейных традициях, а девиз моего персонажа лисички Дармы – нужно всегда оставаться «верным самому себе.

Мультфильм «Рок Дог 2» рассказывает о псе Боуди, отправившемся за мечтой, собравшем рок-группу и прославившемся на весь животный мир. По сюжету он вместе со своей группой отправляется в совместный тур с поп-звездой Лил Фокси. Героям предстоит познать истинную цену славы.