Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
23 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере

Знаменитости поддержали выход в прокат анимационной картины «Рок Дог 2»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В Москве состоялась премьера семейного анимационного фильма «Рок Дог 2».

Мероприятие посетили озвучившие главных героев Никита Пресняков, Валя Карнавал и Агата Муцениеце. Гостями премьеры стали Мария Кожевникова с детьми, актриса Ирина Безряднова с сыном, телеведущий Дмитрий Дибров с семьей, балерина Мария Прорвич с сыновьями Александром и Сергеем Филиными и многие другие.

Представляя картину первым зрителям, Агата Муцениеце сказала:

Это мультфильм о доброте, уважении, дружбе, честности, семейных традициях, а девиз моего персонажа лисички Дармы – нужно всегда оставаться «верным самому себе.
Агата Муцениеце

Мультфильм «Рок Дог 2» рассказывает о псе Боуди, отправившемся за мечтой, собравшем рок-группу и прославившемся на весь животный мир. По сюжету он вместе со своей группой отправляется в совместный тур с поп-звездой Лил Фокси. Героям предстоит познать истинную цену славы.

В широкий прокат анимационная лента выходит 24 июня.

Рок Дог 2
2021/США6+комедиямультфильмыприключениясемейный
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Агата Муцениеце
Никита Пресняков
Муцениеце ответила на вопрос о совместных съемках с Прилучным
Рок Дог 2
Дмитрий Дибров
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Мария Кожевникова
Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 9» в США
Тарасова, Безрукова, Дюжев: звезды на премьере фильма с Беллуччи
Безрукова и тиктокеры на премьере новой комедии
Шпица с сыном, Иванова с дочерью: звезды на премьере мультфильма
Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
От Безруковой до Гайдуляна: звезды на показе «Красного Призрака»
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»
Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара»
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Собчак с мужем, Тодоренко: звезды на премьере фильма с Хаматовой
Водонаева, Топольницкая, Дайнеко: звезды на премьере «Форсажа 9»
Эмма Стоун представила «Круэллу»
Безрукова, Водонаева, Валюшкина на премьере сериала с Мороз
Кравец, Волкова, Водонаева на кинопремьере с Буруновым
Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»
Янковский и Фомина представили сериал «Контейнер»
Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере
Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»
Главные победители «Оскара» за всю историю: 90 роскошных фото
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Семенович и Курцын представили совместный фильм
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра
Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи
Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал
Козловский и Акиньшина представили совместный фильм
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала
Хакамада, Судзиловская, Шаляпин и другие на кинопремьере
Виторган с возлюбленной, Вилкова, Ахмедова на кинопремьере
Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»
Звезда «Сладкой жизни» представила новый сериал
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем
Новые трейлеры
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Соединенные Штаты против Билли Холидей
Дублированный трейлер
Чиновница
Трейлер
Оборотни внутри
Дублированный трейлер
Эйфория
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Фермеры из Индии случайно вырастили самое дорогое манго в мире Им даже пришлось нанять охрану, чтобы плоды никто не похитил
Дети
Джанабаева показала сыновей от Меладзе на редком фото Всего у пары трое общих детей
Леди
Латекс, мини и красный купальник: легендарные актерские образы Легендарные образы, которые повлияли на моду
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь