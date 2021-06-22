Не вижу и не слышу: фильмы, в которых отказали органы чувств

Мир наводнили огромные слепые твари. Они состоят из мышц, челюстей и крайне чутких ушей. Чтобы выжить и не стать завтраком для монстров, следует ни при каких обстоятельствах не производить ни звука. Семье Эбботов в каком-то смысле повезло: благодаря неслышащей старшей дочке (Милли Симмондс) они давно знакомы с языком жестов и со временем приспособились: сделали звукоизоляцию, стали ходить босиком и изредка шептаться только в безопасных местах.
В своем режиссерском дебюте Джон Красински создал себе массу ограничений: минимум реплик, ограниченный набор действий (красться, таиться, убегать) и локаций. Но из этого союза хоррора и психологической драмы родился жанровый хит. Тихий и громкий одновременно. Вернее, конечно, два хита, ведь «Тихое место 2» уже собрало в кинотеатрах внушительную кассу. И если в первом фильме ключевую партию Красински отдал своей жене, актрисе Эмили Блант, героически отыгравшей одну из самых драматичных (и тихих) сцен родов в истории кино, то во втором солирует подросшая и по-актерски окрепшая Симмондс. Ее героиня вместе с соседом (Киллиан Мерфи) совершает дальнюю и безмолвную вылазку во имя спасения семьи и остатков человечества.
«Слепота»
Гигантский неназванный город охвачен эпидемией слепоты. Люди впадают в панику и звереют от отчаяния. Единственная зрячая во всем мегаполисе — жена деятельного
Выдающийся триллер бразильского режиссера Фернанду Мейреллиша по антиутопии Жозе Сарамаго в 2008 году стал открытием Каннского кинофестиваля. Можно быть слепым физически, но не духовно — картина упорно приводит к таким философским обобщениям.
Мир накрыла волна самоубийств, причиной которых становятся некие чудовища. Люди видят
Как повелось во многих хоррорах последнего времени, предыстория и даже внешний вид монстров не слишком важны. Гораздо внимательнее камера следит за тем, как героиня пробирается наощупь по миру, кишащему опасностями. Хоррор-триллер оскароносной Сюзанны Бир стал огромным успехом для Netflix. Настолько, что повлек за собой волну довольно неосторожных флешмобов «делаю что-то с завязанными глазами». Когда фанаты «Птичьего короба» стали так садиться за руль и обниматься с аллигаторами, Netflix настоятельно призвал остановиться.
«Молчание»
На Америку нападают невесть откуда взявшиеся монструозные летучие мыши. У них великолепный аппетит, сильное тело и чуткий слух. Они набрасываются на людей и моментально их пожирают. К счастью, чудовища слепы. Чтобы выжить, дружная семья Эндрюс покидает свой дом и отправляется искать безопасное место. Соблюдать полное молчание не всегда удается. То мама вскрикнет от ужаса, то бабуля зайдется в неостановимом кашле, то залает пес. Зато понимать друг друга удается без слов: три года назад 16-летняя Элли (Кирнан Шипка) потеряла слух. Вся семья, включая младшего брата, освоила язык жестов.
В сравнении с «Тихим местом» «Молчание» проигрывает, но и в этом монстр-хорроре найдутся свои плюсы. Например, тонкий драматический актер Стэнли Туччи в роли отца семейства. Или жуткая сцена нападения летучих птеродактилей на автомобиль.
Романтическая история, разворачивающаяся на фоне мировой пандемии. Шеф-повар Майкл (Эван МакГрегор) жонглирует на работе лобстерами и говяжьими вырезками. Эпидемиолог Сьюзан (Ева Грин) сталкивается со странными симптомами у зараженных. Пока оба приходят к осознанию, что не могут жить друг без друга, по миру ползет вирус, который последовательно лишает людей всех пяти чувств. Сначала исчезает обоняние, потом вкус и слух. Пока это еще возможно, Сьюзан и Майкл наслаждаются друг другом. И хотя органы чувств постепенно отказывают, главное чувство, которые их объединяет, навсегда останется с ними.
Полузабытый фильм 1963 года про постапокалипсис — экранизация романа британского фантаста Джона Уиндема. После того, как над Лондоном прошел редкой красоты метеоритный дождь, все ослепли. Осталась лишь горстка зрячих, среди которых волевой моряк Билл, смышленая сиротка, да пара ученых — он выпивоха, она красавица. Пока город погружается в хаос, в королевском ботаническом саду активизируются плотоядные ходячие растения — триффиды. Теперь жизнь человечества под угрозой, ведь за слепцами хищникам охотиться легче легкого.
Сегодня зловещие цветы, похожие на волосатые тюльпаны из
В отличие от большинства картин из нашего списка, «Невидящая» — не про глобальный постапокалипсис, а про персональный. Талантливая скрипачка Эллен (Мэделин Петш) пережила жестокое нападение и потеряла зрение. Она пытается приспособиться к новым условиям, но ее преследуют тревожные предчувствия и мучает неопределенность. Самобытность камерного психологического триллера — в тонкой грани между реальным и воображаемым.
Обеспеченный отец семейства средних лет оказывается в машине случайного незнакомца и становится его пленником. Тот задает тревожные вопросы про счастье и предлагает отказаться от трех чувств из пяти. Мол, все равно они толком не используются для наслаждения жизнью. Лишившись трех, острее и ярче будут ощущаться оставшиеся. Чтобы было проще определиться с важнейшими из чувств, псих пичкает жертву кухней народов мира и проводит душеспасительные беседы.
Португалец Луиш Диого снял «Безупречную жизнь» по собственному рассказу. Парадокс, но этот психологический триллер мотивирует на положительные перемены. Что-то в духе «Невероятной жизни Уолтера Митти», только в мрачном ключе. В общем, улыбайтесь, господа, иначе найдется сталкер-психопат, который возомнит себя богом и решит сделать вас счастливыми насильственным способом.
«Видеть»
После всемирной эпидемии люди полностью лишились зрения и... успели привыкнуть к этому. Настолько, что скатились к первобытно-общинному строю, а о зрении стали слагать легенды. Когда суровый воин Баба Восс (Джейсон Момоа) усыновляет зрячих близнецов, на него открывается охота. Чтобы спасти семью, герой с детьми скрывается в лесах.
Жестокое и кровавое фэнтези сравнивают с «Игрой престолов»: здесь и новый жуткий альтернативный мир, и яростные битвы, и не знающая жалости королева со странностями, и Джейсон Момоа. Но у «Видеть» нет литературной основы, что чувствуется. Впрочем, это не помешало продлить сериал вот уже на третий сезон.