Не вижу и не слышу: фильмы, в которых отказали органы чувств

Мир наводнили огромные слепые твари. Они состоят из мышц, челюстей и крайне чутких ушей. Чтобы выжить и не стать завтраком для монстров, следует ни при каких обстоятельствах не производить ни звука. Семье Эбботов в каком-то смысле повезло: благодаря неслышащей старшей дочке ( Милли Симмондс ) они давно знакомы с языком жестов и со временем приспособились: сделали звукоизоляцию, стали ходить босиком и изредка шептаться только в безопасных местах.

В своем режиссерском дебюте Джон Красински создал себе массу ограничений: минимум реплик, ограниченный набор действий (красться, таиться, убегать) и локаций. Но из этого союза хоррора и психологической драмы родился жанровый хит. Тихий и громкий одновременно. Вернее, конечно, два хита, ведь «Тихое место 2» уже собрало в кинотеатрах внушительную кассу. И если в первом фильме ключевую партию Красински отдал своей жене, актрисе Эмили Блант, героически отыгравшей одну из самых драматичных (и тихих) сцен родов в истории кино, то во втором солирует подросшая и по-актерски окрепшая Симмондс. Ее героиня вместе с соседом (Киллиан Мерфи) совершает дальнюю и безмолвную вылазку во имя спасения семьи и остатков человечества.