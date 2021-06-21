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21 июня 2021, новость

Кэт Грэхэм ответила на слухи о возвращении «Дневников вампира»

Ранее в соцсетях появились совместные фото звезд сериала
6
фотографий
6
фотографий

Актриса Кэт Грэхэм в беседе с изданием TMZ ответила на слухи о возможном возвращении сериала «Дневники вампира» на экраны.

Поклонники звезды заподозрили, что «Дневники вампира» получили продолжение, когда Грэхэм опубликовала в социальных сетях фото с коллегой по проекту Ниной Добрев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Актриса сразу опровергла слухи и отметила, что и Нина не стала бы сниматься в продолжении. Кроме того, Грэхэм подчеркнула, что актеры сериала продолжают дружить после съемок

.Телесериал «Дневники вампира» о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.

Напомним, в мае проект Кино Mail.ru провел опрос среди пользователей и выяснил, продолжения каких популярных сериалов прошлых лет зрители хотели бы увидеть.

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