Кэт Грэхэм ответила на слухи о возвращении «Дневников вампира»

Актриса Кэт Грэхэм в беседе с изданием TMZ ответила на слухи о возможном возвращении сериала «Дневники вампира» на экраны.
Поклонники звезды заподозрили, что «Дневники вампира» получили продолжение, когда Грэхэм опубликовала в социальных сетях фото с коллегой по проекту Ниной Добрев.
Актриса сразу опровергла слухи и отметила, что и Нина не стала бы сниматься в продолжении. Кроме того, Грэхэм подчеркнула, что актеры сериала продолжают дружить после съемок
.Телесериал «Дневники вампира» о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.
Напомним, в мае проект Кино Mail.ru провел опрос среди пользователей и выяснил, продолжения каких популярных сериалов прошлых лет зрители хотели бы увидеть.