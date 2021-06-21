Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках

Он прошел через настоящую мясорубку на первом этапе съемок, но никогда не жаловался. Раз — и теперь минус 40 [градусов], и его снова и снова сбрасывают с какого-то здания на спину. И у него все еще остаются силы быть хорошим, нормальным человеком.