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21 июня 2021, новостьСъемки

Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках

Анна Пэкуин вспомнила, что, несмотря на все тяготы, у него оставались «силы быть хорошим, нормальным человеком»
Анна Пэкуин и Хью Джекман в фильме «Люди Икс» | Источник: Legion-Media.ru

Обладательница премии «Оскар» Анна Пэкуин на шоу SiriusXM The Jess Cagle Show поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Люди Икс», в котором играла Роуг. Актриса вспомнила, как они стали лучшими друзьями с Хью Джекманом в 2000 году на съемках первого фильма франшизы и как сама увлеклась комиксами, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса рассказала, что больше всего общалась на площадке именно с Джекманом потому, что все ее сцены в фильме были именно с ним.

Новость
Сыгравший Христа 52-летний актер вспомнил о мучениях на съемках
Он прошел через настоящую мясорубку на первом этапе съемок, но никогда не жаловался. Раз — и теперь минус 40 [градусов], и его снова и снова сбрасывают с какого-то здания на спину. И у него все еще остаются силы быть хорошим, нормальным человеком.
Анна Пэкуин

Актриса также с удовольствием вспомнила, как помогала Джекману с сигарой, когда когти Росомахи были выпущены: «Мне пришлось буквально выковыривать сигару из его зубов, потому что сделать это, не изувечив себя когтями, он не мог».

Первый фильм франшизы «Люди Икс» вышел в 2000 году. Он рассказывает о суперлюдях нового поколения — мутантах, которые учатся контролировать и управлять своими способностями. Режиссером стал Брайан Сингер, ключевые роли, помимо Джекмана, исполнили Джеймс МарсденХолли БерриПатрик СтюартИэн МакКелленФамке Янссен. Действие франшизы разворачивается во вселенной Marvel.

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