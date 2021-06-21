Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках

Обладательница премии «Оскар» Анна Пэкуин на шоу SiriusXM The Jess Cagle Show поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Люди Икс», в котором играла Роуг. Актриса вспомнила, как они стали лучшими друзьями с Хью Джекманом в 2000 году на съемках первого фильма франшизы и как сама увлеклась комиксами, пишет The Hollywood Reporter.
Актриса рассказала, что больше всего общалась на площадке именно с Джекманом потому, что все ее сцены в фильме были именно с ним.
Он прошел через настоящую мясорубку на первом этапе съемок, но никогда не жаловался. Раз — и теперь минус 40 [градусов], и его снова и снова сбрасывают с какого-то здания на спину. И у него все еще остаются силы быть хорошим, нормальным человеком.
Актриса также с удовольствием вспомнила, как помогала Джекману с сигарой, когда когти Росомахи были выпущены: «Мне пришлось буквально выковыривать сигару из его зубов, потому что сделать это, не изувечив себя когтями, он не мог».
Первый фильм франшизы «Люди Икс» вышел в 2000 году. Он рассказывает о суперлюдях нового поколения — мутантах, которые учатся контролировать и управлять своими способностями. Режиссером стал Брайан Сингер, ключевые роли, помимо Джекмана, исполнили Джеймс Марсден, Холли Берри, Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке Янссен. Действие франшизы разворачивается во вселенной Marvel.