Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»

Инсайдеры раскрыли детали сюжета нового фильма из культовой киновселенной «Матрицы». Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.
По этой информации, события четвертой части будут разворачиваться спустя 60 лет после финала «Революции» — в мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. Первые больше не подчиняются Сиону, им удалось восстановить что-то вроде нормальной жизни, установив при этом открытое общение с остатками старых врагов.
Нео в исполнении Киану Ривза вернется в мир «Матрицы», несмотря на гибель в последней части, и он будет так же молод, как и в первых фильмах.
Помимо Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, фото которых со съемочной площадки уже появлялись в сети, в работе над «Матрицей 4» принимали участие Приянка Чопра и Джада Пинкетт Смит, а одна из ключевых ролей досталась Джессике Хенвик. Однако в фильме не будет Морфеуса, которого сыграл Лоуренс Фишберн, а также агента Смита в исполнении Хьюго Уивинга, поскольку в последней части этот персонаж был уничтожен.
«Матрица 4», получившая, по слухам, подзаголовок «Воскрешение», выйдет на экраны 16 декабря 2021 года. Фильм станет сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.