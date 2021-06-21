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21 июня 2021, новость

Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»

Нео вернется, несмотря на гибель в последней части
Кадр из «Матрицы»

Инсайдеры раскрыли детали сюжета нового фильма из культовой киновселенной «Матрицы». Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.

По этой информации, события четвертой части будут разворачиваться спустя 60 лет после финала «Революции» — в мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. Первые больше не подчиняются Сиону, им удалось восстановить что-то вроде нормальной жизни, установив при этом открытое общение с остатками старых врагов.

Нео в исполнении Киану Ривза вернется в мир «Матрицы», несмотря на гибель в последней части, и он будет так же молод, как и в первых фильмах.

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Фанаты развили несколько теорий, объясняющих внешность Избранного. Они предположили, что молодость героя может быть связана либо с некими временными параллелями, либо со сбоем системы, либо с тем, что теперь Нео — просто компьютерная программа.

Помимо Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, фото которых со съемочной площадки уже появлялись в сети, в работе над «Матрицей 4» принимали участие Приянка Чопра и Джада Пинкетт Смит, а одна из ключевых ролей досталась Джессике Хенвик. Однако в фильме не будет Морфеуса, которого сыграл Лоуренс Фишберн, а также агента Смита в исполнении Хьюго Уивинга, поскольку в последней части этот персонаж был уничтожен.

«Матрица 4», получившая, по слухам, подзаголовок «Воскрешение», выйдет на экраны 16 декабря 2021 года. Фильм станет сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.

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