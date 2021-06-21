Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»

Кадр из «Матрицы»

Инсайдеры раскрыли детали сюжета нового фильма из культовой киновселенной «Матрицы». Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.

По этой информации, события четвертой части будут разворачиваться спустя 60 лет после финала «Революции» — в мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. Первые больше не подчиняются Сиону, им удалось восстановить что-то вроде нормальной жизни, установив при этом открытое общение с остатками старых врагов.

Нео в исполнении Киану Ривза вернется в мир «Матрицы», несмотря на гибель в последней части, и он будет так же молод, как и в первых фильмах.

Фанаты развили несколько теорий, объясняющих внешность Избранного. Они предположили, что молодость героя может быть связана либо с некими временными параллелями, либо со сбоем системы, либо с тем, что теперь Нео — просто компьютерная программа.

«Матрица 4», получившая, по слухам, подзаголовок «Воскрешение», выйдет на экраны 16 декабря 2021 года. Фильм станет сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.