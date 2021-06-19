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19 июня 2021, новость

Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме

Актриса назвала эту работу самой сложной в своей карьере
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Американская актриса Риз Уизерспун призналась, что во время съемок фильма «Дикая» прибегала к гипнозу. Об этом сообщает News.ru.

В интервью для издания Interview Magazine Уизерспун назвала эту работу самой сложной в своей карьере. Она рассказала, что сильно переживала, готовясь к съемкам. Ситуацию усугубляло и отсутствие коллег: 25 дней ей пришлось сниматься одной в компании видеокамеры и рюкзака. В какой-то момент у актрисы возникли панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением.

7.2
Дикая
2014/США18+драмабиография
Моя оценка

Картина «Дикая», основанная на романе писательницы Шерил Стрэйд, рассказывает о женщине, отправившейся в одиночный поход, чтобы пережить смерть матери. По мнению Уизерспун, фильм посвящен самостоятельному решению женщинами своих проблем. Актриса также отметила, что проект сильно повлиял на нее: ее поразил путь, проделанный главной героиней, и то, к чему она в итоге пришла. 

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