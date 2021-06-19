Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме

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Американская актриса Риз Уизерспун призналась, что во время съемок фильма «Дикая» прибегала к гипнозу. Об этом сообщает News.ru.

В интервью для издания Interview Magazine Уизерспун назвала эту работу самой сложной в своей карьере. Она рассказала, что сильно переживала, готовясь к съемкам. Ситуацию усугубляло и отсутствие коллег: 25 дней ей пришлось сниматься одной в компании видеокамеры и рюкзака. В какой-то момент у актрисы возникли панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением.

7.2 Дикая 2014 / США 18+ драма биография Моя оценка Хочу посмотреть