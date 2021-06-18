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18 июня 2021, новость

Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла

Премьера перезапуска мультсериала о приключениях бурундуков состоится в конце июля
Кадр из мультсериала «Чип и Дейл»

Студия Disney опубликовала трейлер нового мультсериала «Чип и Дейл». Ролик появился на видеоканале Disney Plus.

Премьера состоится в стрим-сервисе Disney+ 28 июля. Пилотный эпизод получил название «Чип и Дейл: Жизнь в парке». В нем бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо главных героев, в первой серии также появятся персонажи вселенной Disney Плуто и бульдог Батч.

О перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» студия Disney сообщила в июне 2019 года. К работе над сериалом была приглашена французская компания Xilam, которая занимается детским и семейным контентом.

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