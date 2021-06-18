Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла

Кадр из мультсериала «Чип и Дейл»

Студия Disney опубликовала трейлер нового мультсериала «Чип и Дейл». Ролик появился на видеоканале Disney Plus.

Премьера состоится в стрим-сервисе Disney+ 28 июля. Пилотный эпизод получил название «Чип и Дейл: Жизнь в парке». В нем бурундуки будут охотиться за желудями и противостоять хулиганам.

<iframe width="848" height="477" src="//ok.ru/videoembed/3166615046861" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо главных героев, в первой серии также появятся персонажи вселенной Disney Плуто и бульдог Батч.