В фильме «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея

Эдриан Гренье в фильме «Дьявол носит Prada»

В фильме режиссера Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Долгое время фанаты комедийной драмы распространяли теорию о том, что худшим персонажем картины является вовсе не начальница главной героини в исполнении Мэрил Стрип, а ее молодой человек, которого сыграл Эдриан Гренье. Его персонаж Нейт решает разойтись с Энди, когда ее карьера в престижном журнале Runway начинает набирать обороты, и обижается, что она ставит работу выше личной жизни.

По этой причине поклонники начали рассматривать Нейта в качестве антагониста, отметив, что он не может поддержать свою девушку в трудный момент. Гренье признался, что был удивлен, когда впервые услышал эту теорию.

В то время я был таким же незрелым, как и он, поэтому не видел его недостатков, но, поразмыслив, я смог понять эту точку зрения.

Актер добавил, что его герой был «хрупким и раненым мальчишкой».