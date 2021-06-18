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18 июня 2021, новость

В фильме «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея

И это вовсе не суровая начальница главной героини, блестяще сыгранная Мэрил Стрип
Эдриан Гренье в фильме «Дьявол носит Prada»

В фильме режиссера Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada» нашли истинного злодея. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Долгое время фанаты комедийной драмы распространяли теорию о том, что худшим персонажем картины является вовсе не начальница главной героини в исполнении Мэрил Стрип, а ее молодой человек, которого сыграл Эдриан Гренье. Его персонаж Нейт решает разойтись с Энди, когда ее карьера в престижном журнале Runway начинает набирать обороты, и обижается, что она ставит работу выше личной жизни.

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По этой причине поклонники начали рассматривать Нейта в качестве антагониста, отметив, что он не может поддержать свою девушку в трудный момент. Гренье признался, что был удивлен, когда впервые услышал эту теорию.

В то время я был таким же незрелым, как и он, поэтому не видел его недостатков, но, поразмыслив, я смог понять эту точку зрения.

Актер добавил, что его герой был «хрупким и раненым мальчишкой».

Фильм «Дьявол носит Prada» был создан по одноименному роману Лорен Вайсбергер. В нем рассказывается история ассистентки редактора одного из крупнейших нью-йоркских модных журналов.

7.5
Дьявол носит «Prada»
2006/США16+драмамелодрамакомедия
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