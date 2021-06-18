Сергей Безруков стал шпионом в новом сериале: фото со съемок

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В Москве стартовали съемки восьмисерийного детектива «Шпион» с Сергеем Безруковым в главной роли. Создатели проекта подчеркивают, что сценарий писался специально под Безрукова — другие кандидатуры на эту роль не рассматривались.

Главный герой сериала — талантливый аналитик ФСБ Андрей Рыбин, готовящийся к выходу на пенсию, чтобы наконец проводить много времени с семьей — женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Однако в самый неожиданный момент напоминает о себе прошлое в лице бывшего сотрудника ЦРУ Донована, двадцать пять лет назад внедрившего разведчика-нелегала Рыбина в Россию и теперь требующего соблюдения договоренностей.

Сергей Безруков рассказывает о своем герое:

С одной стороны, Рыбин — американец в третьем поколении, с другой — человек, который четверть века живет в России. Здесь у него дом, жена, дочь. Внезапно он оказывается перед очень серьезным выбором: работа или семья. Что он выберет? И насколько вправе будет сделать такой выбор?

В сериале также снимаются Ольга Ломоносова, Алексей Матошин, Софья Аржаных, Павел Чернышев, Татьяна Яхина, Ольга Виниченко, Сергей Юшкевич.

Создатели обещают немало захватывающих и зрелищных экшен-сцен с погонями и перестрелками. Однако режиссер проекта Вано Бурдули отмечает, что, хотя «Шпион» — это остросюжетный детектив, — в фокусе внимания истории остается судьба человека: «На самом деле наш фильм — о семье, о дружбе, о любви, а шпионский триллер – это только бэкграунд, на фоне которого происходит действие».