Акиньшина, Шмыкова, Камынина: звезды на открытии кинофестиваля

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Фото: Геннадий Авраменко

В Москве стартовал Фестиваль уличного кино — масштабный показ лучших российских короткометражных фильмов. В этом году фестиваль представляет онлайн-кинотеатр KION, где после завершения конкурса можно будет посмотреть все фильмы программы.

В конкурсные программы фестиваля вошли картины «Эксперт» Галины Масленниковой, «Варя» Ники Горбушиной, «Фокус-группа» Алексея Карпова, «Показалось» Байбулата Батуллина, «Телохранитель» Оксаны Карас, «Легкий способ бросить курить» Анны Колчиной и Алексея Кузьмина-Тарасова, «И привет» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова, «Чернильное море» Ивана Соснина и «Играй для каждого» Ивана Петухова.