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17 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Акиньшина, Шмыкова, Камынина: звезды на открытии кинофестиваля

В Москве стартовал масштабный показ лучших короткометражных лент под открытым небом
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Фото: Геннадий Авраменко

В Москве стартовал Фестиваль уличного кино — масштабный показ лучших российских короткометражных фильмов. В этом году фестиваль представляет онлайн-кинотеатр KION, где после завершения конкурса можно будет посмотреть все фильмы программы.

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В конкурсные программы фестиваля вошли картины «Эксперт» Галины Масленниковой, «Варя» Ники Горбушиной, «Фокус-группа» Алексея Карпова, «Показалось» Байбулата Батуллина, «Телохранитель» Оксаны Карас, «Легкий способ бросить курить» Анны Колчиной и Алексея Кузьмина-Тарасова, «И привет» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова, «Чернильное море» Ивана Соснина и «Играй для каждого» Ивана Петухова.

Оценить конкурсную программу первыми смогли звезды, посетившие открытие смотра в кинотеатре «Иллюзион»: Варвара Шмыкова, Оксана Акиньшина, Илья Бачурин, Светлана Камынина, Григорий Верник, Анфиса Вистингаузен и другие звезды российского кино.

Первые показы Фестиваля уличного кино состоятся 19 и 20 июня в Зеленом театре на ВДНХ в Москве, после чего в течение трех месяцев проект проедет по всей России.

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